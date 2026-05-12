12 de mayo de 2026 Inicio
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Al borde de la muerte: un hombre fue aplastado por la rueda de su propio tractor y sobrevivió

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que la víctima es aplastada por una de las ruedas, hasta que otro compañero se apura y logra frenar el avance del vehículo. El video se viralizó en redes sociales.

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Accidente y milagro. 

Accidente y milagro. 

En redes sociales se viralizó un video donde un hombre queda al borde de la muerte, después de que su tractor se encendió solo y terminó aplastado por una de sus ruedas. El momento exacto quedó registrado en un escalofriante video que fue compartido en internet.

Jim Donovan llegó a coleccionar 1.531 pares y parece que el número sigue creciendo. 
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El video dura tan solo un par de segundos. En una calle de India, un hombre que arreglaba su tractor escapó de la muerte después de que el vehículo se encendiera solo y lo atropellara.

En las imágenes se puede ver cómo el hombre es impactado por una de las enormes ruedas y lo tira al suelo, para después aplastarlo y pasarle por encima.

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Hasta el momento no se confirmó la identidad de la víctima ni tampoco en qué parte de India ocurrió este milagroso accidente. Sin embargo, días atrás en la zona de Junnardeo, India, pasó un accidente similar pero con un saldo fatal: un hombre cruzó la calle, lo atropelló un tractor y murió.

Según medios locales, un joven que arribó para asistir a una boda cerca de Shraddha Lawn en la ruta de Tamiya, murió después de que lo atropelló un tractor a gran velocidad. Las terribles imágenes quedaron captadas también por una cámara de seguridad donde se pudo observar la tragedia.

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