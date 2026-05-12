Al borde de la muerte: un hombre fue aplastado por la rueda de su propio tractor y sobrevivió Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que la víctima es aplastada por una de las ruedas, hasta que otro compañero se apura y logra frenar el avance del vehículo. El video se viralizó en redes sociales. Por + Seguir en







Accidente y milagro.

En redes sociales se viralizó un video donde un hombre queda al borde de la muerte, después de que su tractor se encendió solo y terminó aplastado por una de sus ruedas. El momento exacto quedó registrado en un escalofriante video que fue compartido en internet.

El video dura tan solo un par de segundos. En una calle de India, un hombre que arreglaba su tractor escapó de la muerte después de que el vehículo se encendiera solo y lo atropellara.

En las imágenes se puede ver cómo el hombre es impactado por una de las enormes ruedas y lo tira al suelo, para después aplastarlo y pasarle por encima.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Intl_Relations0/status/2054030594309267960&partner=&hide_thread=false In India a man ended up beneath the rear wheel of his own tractor and trailer, yet unbelievably survived the accident and stood up moments later in shock pic.twitter.com/81iMfBXuNO — International Relations (@Intl_Relations0) May 12, 2026

Hasta el momento no se confirmó la identidad de la víctima ni tampoco en qué parte de India ocurrió este milagroso accidente. Sin embargo, días atrás en la zona de Junnardeo, India, pasó un accidente similar pero con un saldo fatal: un hombre cruzó la calle, lo atropelló un tractor y murió.

Según medios locales, un joven que arribó para asistir a una boda cerca de Shraddha Lawn en la ruta de Tamiya, murió después de que lo atropelló un tractor a gran velocidad. Las terribles imágenes quedaron captadas también por una cámara de seguridad donde se pudo observar la tragedia. Embed Junnardeo, Chhindwara, Madhya Pradesh: A youth who had come to attend a wedding ceremony lost his life after being run over by a speeding tractor near Shraddha Lawn on the Tamiya route. The tractor driver reportedly abandoned the vehicle and fled the scene after the accident.… pic.twitter.com/dV1JwmC9iE — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) May 9, 2026