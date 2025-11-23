Trágico accidente en Misiones: conducía borracho junto a sus dos hijos y uno de ellos murió El conductor perdió el control del vehículo y despistó, quedando volcado a un costado del camino. El chico de 8 años perdió la vida, mientras que el otro, de 10, está en estado crítico. Por







El hombre manejaba borracho, volcó y quedó detenido: su hijo menor murió

Un nene de 8 años murió y otro de 10 está gravemente herido luego que el vehículo donde circulaban volcara en la ciudad de Oberá, en Misiones. Su padre, conducía el auto borracho y volcó: quedó detenido.

El grave siniestro ocurrió durante la tarde de este sábado, cerca del barrio El Progreso, cuando el adulto, identificado como Andrés P., de 36 años, circulaba con su camioneta Chevrolet Corsa Pick Up en sentido Los Helechos-Oberá.

Por motivos que aún se investigan, el hombre perdió el control del rodado y despistó sobre el camino, por lo cual quedó volcado a un costado de la ruta. Tras el accidente, agentes policiales y los servicios de emergencia acudieron al lugar gracias al aviso de vecinos y automovilistas del lugar.

Rápidamente, las autoridades trasladaron a las víctimas hasta el Hospital SAMIC de Oberá. Allí, se constató la muerte del niño de 8 años, producto de un “traumatismo de cráneo, hemotórax bilateral (sangre acumulada en el pecho) y estallido hepático (ruptura o desgarro grave del hígado)”.

Por su parte, pequeño de 10 años, fue derivado de urgencia al Hospital de Posadas debido a la gravedad de las heridas. Por el momento, se encuentra internado en estado crítico.

Un hombre manejaba borracho, volcó y uno de sus hijos murió En medio de la investigación, los efectivos que intervinieron en el lugar confirmaron que el conductor presentaba un importante grado de alcohol en sangre al momento del vuelco. Por tal motivo, Pablo G de 36 años quedó detenido después de protagonizar incidentes dentro del establecimiento sanitario. Finalmente, el hombre trasladado a la Comisaría Tercera, donde quedó a disposición de la Justicia, que ahora avanza con las actuaciones para determinar su responsabilidad en el hecho.