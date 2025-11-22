22 de noviembre de 2025 Inicio
Macabro hallazgo en Santa Fe: fue a pescar y encontró un cuerpo flotando en las orillas del río Salado

Un joven pescador divisó el cadáver boca abajo sobre las aguas. Tras el aviso al 911, la Policía logró recuperar los restos, que aguardan ser identificados aunque podría tratarse de un hombre desaparecido la semana pasada.

Un joven pescador de 27 años que lanzaba este viernes su caña a la vera del río Salado, en una zona rural de la localidad santafesina de Recreo, se topó con un macabro hallazgo: un cadáver flotando cerca de la orilla. Según la Policía, podría tratarse de un hombre que había sido reportado desaparecido pocos días atrás.

Violento asalto a una jubilada en San Isidro: la amordazaron y la ataron mientras dormía

El hecho ocurrió hacia las 14:45, cuando el joven divisó un cuerpo boca a bajo sobre las aguas del río. Conmocionado, dio aviso a su hermano, empleado policial, quien reportó la situación al 911.

Efectivos de la Comisaría N° 16 de Recreo acudió al lugar para resguardar la escena y dar intervención al personal forense especializado, en un despliegue que incluyó buzos tácticos y Policía de Investigaciones.

El cuerpo permanece sin identificar, aunque se baraja la posibilidad de que sea Adrián Coronel, un hombre sobre el que pesaba una averiguación de paradero, dado que se había reportado su desaparición en Recreo el 16 de noviembre.

