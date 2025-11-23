23 de noviembre de 2025 Inicio
Buscan a un joven de 17 años que desapareció el sábado en Palermo

Su nombre es Benjamín y desapareció el sábado a la noche. Sus familiares informaron que está atravesando un tratamiento médico psiquiátrico.

Benjamín desapareció el sábado a la noche.

Un joven de 17 años que fue visto por última vez el sábado a la noche en la zona de Palermo es buscado intensamente por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Su nombre es Benjamín y, según informaron sus familiares, está atravesando un tratamiento médico.

Por estas horas, las autoridades están relevando cámaras públicas y privadas para dar con el paradero del joven, que no es la primera vez que desaparece.

"Estaba muy preocupado, lo vi muy angustiado por algo, pero no me quería decir por qué. Se encontró con un amiguito en el edificio, después se fue y no volvió más. Él toma medicación psiquiátrica", explicó Daniela, la madre de Benjamín.

Al momento de su desaparición, el joven estaba vestido con una bermuda de color claro hasta las rodillas, buzo negro y zapatillas Topper blancas. Tiene un piercing en la nariz, del lado izquierdo, y otro en la ceja derecha.

"Tiene celular pero aparece como que está apagado o se quedó sin batería", agregó la madre del chico.

En 2022, Benjamín intentó quitarse la vida. Desapareció y fue encontrado en las vías del ferrocarril con un tiro en la cabeza. Estuvo internado en terapia intensiva y logró sobrevivir.

"Él a veces sale con sus amigos, pero siempre está comunicado contínuamente. Ayer no, desapareció y no lo vimos más", explicó Lalo, padre de Benjamín.

