Trágico choque en la Ruta 22: un hombre y dos niños murieron en el acto El accidente ocurrió en el límite entre Neuquén y Río Negro, fue protagonizado por una familia que se dirigía a la costa para pasar el fin de semana largo y una camioneta que los embistió desde atrás. El vehículo familiar se prendió fuego, por lo que no pudieron salvar a los ocupantes.







Así quedó la camioneta que embistió a la familia.

Una familia perdió la vida en un devastador siniestro vial ocurrido este viernes por la mañana en la Ruta 22, en el limite de Río Negro y Neuquén. Como resultado, dos niños y un hombre murieron en el acto.

El hecho se produjo alrededor de las 7, cuando una Ford EcoSport que se dirigía hacia la Costa Atlántica fue embestida desde atrás por una Volkswagen Amarok. Tras el impacto, el auto familiar se incendió de manera casi inmediata, lo que impidió que quienes viajaban en su interior pudieran escapar.

Pese a la presencia de bomberos voluntarios, personal de salud y efectivos policiales, no lograron rescatar a los ocupantes del vehículo calcinado. El conductor de la Amarok sufrió lesiones, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital.

Este viernes se produjo una tragedia en la Ruta Nacional 22, entre Allen y Fernández Oro, cuando una Ecosport colisionó con una Volkswagen Amarok.

La Ecosport se incendió y luego explotó.

La Ecosport se incendió y luego explotó.

Las personas fallecidas serían un hombre de 65 años, un niño de 5 y una niña cuya edad aún no fue confirmada. La familia, oriunda de Catriel, viajaba en sentido oeste viajaba a la costa bonaerense para aprovechar el fin de semana largo.

El Gabinete de Criminalística trabaja en la zona para determinar las causas que originaron el desenlace fatal del hecho. Por el momento señalan que fue un choque en condiciones normales.