Susto en Ezeiza: los bomberos tuvieron que controlar un nuevo incendio a una semana de la explosión

El foco ígneo se reactivó en un galpón de la firma Logischem, el epicentro del siniestro original. Pese a una demora de tres horas por falta de autorización judicial, los combatientes del fuego lograron sofocar las llamas.

Bomberos controlaron un nuevo foco de incendio en Ezeiza a una semana de la explosión

A poco más de una semana de la explosión y el impresionante incendio que azotó el Polígono Industrial de Spegazzini en Ezeiza, un nuevo foco de fuego se reactivó este sábado y generó una fuerte alarma entre los vecinos y las empresas cercanas.

El nuevo siniestro se desató en el interior de uno de los galpones colapsados de la firma Logischem, el mismo lugar donde comenzó el incendio original que afectó a múltiples plantas. El fuego provocó una densa columna de humo y disparó, nuevamente, los protocolos de emergencia.

Afortunadamente, el personal de Bomberos Voluntarios se hizo presente rápidamente y logró sofocar las llamas y controlar la situación para evitar una nueva propagación a las empresas lindantes.

Sin embargo, el operativo tuvo sus demoras: los bomberos debieron esperar más de tres horas para obtener la autorización judicial que les permitiera ingresar al predio, el cual se encuentra bajo custodia por la investigación del siniestro original.

El nuevo incendio en Ezeiza generó pánico entre los empresarios y vecinos de la zona

El empresario Santiago Fiore, responsable de una firma lindera, quien estuvo en contacto con Radio Mitre, relató la angustia por la reactivación y el tiempo perdido: "Estuvimos tres horas, literal, esperando la autorización para que puedan ingresar a apagar el fuego, pequeño, pero fuego al fin". Finalmente, se autorizó el acceso a la zona del nuevo foco y se logró neutralizar el peligro.

El incendio original, que ocurrió el viernes anterior, afectó gravemente a varias empresas, dejó al menos 24 heridos y puso en alerta la seguridad de la zona por los materiales de alta combustibilidad que permanecen en los escombros.

