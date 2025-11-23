23 de noviembre de 2025 Inicio
Tragedia: un hombre murió atropellado por su propio camión

Tenía 65 años y se desestabilizó cuando intentaba detenerlo en una calle en pendiente. Además, el vehículo generó una fuga de gas en una vivienda.

El camión luego impactó contra una casa.

El camión luego impactó contra una casa.

Un hombre murió en la provincia de Chubut luego de ser atropellado por su camión cuando intentaba detenerlo en una calle en pendiente. Además, el vehículo chocó contra un nicho de gas y provocó una fuga en una vivienda, por lo que se desplegó un amplio operativo en la zona.

El hecho se produjo en la calle Los Naranjos al 800, ubicada en la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde un camión se encontraba enfrente de la casa de su dueño, un hombre de 65 años. En ese momento, se trasladó sobre una calle de tierra en bajada y la víctima se desestabilizó cuando intentaba ingresar al vehículo para frenarlo, por lo que fue arrollado.

En este marco, fue asistido por un grupo de médicos en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde había ingresado lúcidamente pero luego su estado empeoró y falleció. Por su parte, el camión continuó su marcha y generó una fuga de gas en una vivienda, luego de chocar contra una caja que protegía un medidor.

En tanto, las autoridades iniciaron una investigación sobre el suceso y sospechan que el vehículo sufrió una falla mecánica, aunque no descartaron la posibilidad de un error involuntario o un factor externo.

Un joven murió atropellado por un camión en la Ruta 2

Un joven murió luego de ser atropellado por un camión en la Ruta 2, a la altura de la localidad platense de Abasto, y las autoridades iniciaron una investigación por "homicidio culposo" y establecer la identidad de la víctima ya que no portaba documentos.

El hecho se produjo cuando un camión conducido por José María Druetta, quien tiene 66 años, chocó a un peatón que circulaba por la zona y descripta como un hombre de tez trigueña, vestido con un buzo fucsia con capucha, pantalón de jeans gris y remera gris. Según consignó la agencia Noticias Argentinas, fuentes del caso señalaron que sus documentos no se encontraban entre sus pertenencias.

En tanto, la víctima fue asistida por un grupo de médicos que llegaron al lugar en la ambulancia N°46 de Autopistas de Buenos Aires (Aubasa), pero finalmente falleció. Ahora, el fiscal Fernando Padovan pidió que Druetta se realice un test de alcoholemia, además de analizar los registros de las cámaras de seguridad de la zona y la intervención de la Policía Científica.

En este marco, el personal de la Comisaría 7ma de Abasto buscan identificar al joven fallecido, mientras que el tránsito permaneció parcialmente interrumpido en el marco de la investigación.

