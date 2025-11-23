Ataque a tiros en fiesta de egresados: un adolescente está grave

El agresor abrió fuego desde un vehículo en movimiento contra el local donde se desarrollaba la fiesta.

Tres personas resultaron heridas, entre ellas dos adolescentes, durante un violento ataque a tiros ocurrido en la noche del sábado contra una fiesta de egresados en la zona oeste de la ciudad de Córdoba. El incidente culminó con la detención de un ciudadano de nacionalidad colombiana sindicado como el presunto autor de los disparos, según confirmaron fuentes policiales.

El hecho se registró en un salón barrial ubicado en la calle Jerónimo Sappia al 4300, en la esquina de Aviador Camilotti, en el barrio Las Flores II, mientras un grupo de jóvenes celebraba su finalización del ciclo lectivo. La investigación preliminar apunta a que el agresor abrió fuego desde un vehículo en movimiento contra el interior del local donde se desarrollaba el evento.

Las víctimas de la balacera fueron trasladadas de urgencia al Hospital Provincial del Suroeste Eva Perón. Los heridos fueron identificados como un adolescente de 15 años y dos mujeres de 18 y 34 años. El menor, que presentaba una herida de bala en la zona del cuello, continúa internado bajo observación debido a la gravedad de su lesión.

En contraste, las dos mujeres mayores, quienes presentaban heridas que no revestían peligro de vida —una en la zona intercostal y otra con lesiones en el hombro y la pierna derecha—, fueron dadas de alta médica en la jornada del domingo tras recibir las primeras atenciones.

Con la información recabada en la escena, la Policía de Córdoba desplegó un rápido operativo en el barrio Marechal que permitió la captura de un sospechoso de 26 años, apodado "el Colombiano". El detenido, cuya situación migratoria y posibles antecedentes en su país de origen están siendo investigados, fue acusado de tener relación directa con el ataque.

En el marco del procedimiento de detención, las autoridades incautaron un vehículo marca Renault Koleos, identificado por los testigos como el rodado utilizado por el agresor al momento de efectuar los disparos. Las fuerzas de seguridad iniciaron una exhaustiva pesquisa para determinar el móvil del ataque a tiros contra el salón de fiestas y esclarecer las circunstancias que rodearon la violenta agresión.