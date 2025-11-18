18 de noviembre de 2025 Inicio
Choque y muerte en José C. Paz: las pericias revelaron quién causó el accidente en el que falleció una pareja

Ocurrió el 31 de octubre en Ruta 197 y calle Mendoza, cuando una camioneta Volkswagen Amarok embistió al Renault 12 en el que viajaba un matrimonio con sus tres hijos. El informe de los peritos determinó la mecánica del incidente y señaló responsabilidades.

La Amarok destrozó el Renault 12 casi por completo.

Casi 20 días después del brutal choque que ocurrió el 31 de octubre entre una camioneta Volkswagen Amarok y un auto Renault 12 en la localidad de José C. Paz, en el que un matrimonio murió y sus tres hijos resultaron heridos, las pericias determinaron que ambos conductores tuvieron responsabilidad en el siniestro.

El incidente ocurrió cerca de las 23:30 de ese viernes en el cruce de la Ruta 197 y la calle Mendoza, cuando la camioneta que conducía Michael Jean Carballo, de 23 años, embistió violentamente al Renault 12 en el que viajaba la familia. Renzo Benítez y Eliana Ramírez fallecieron en el acto.

Carballo quedó detenido, acusado de doble homicidio culposo agravado y lesiones. Su abogado, Juan Carlos Osorio, aseguró que el joven circulaba "con todas las precauciones del caso y no a exceso a velocidad como se rumorea" y que "el rodado Renault 12 se interpone en el paso de la camioneta, desencadenando el fatal hecho".

Sin embargo, el informe pericial reproducido por Clarín señaló que la Amarok circulaba a una velocidad comprendida "entre los 73 y 100 km/h, con un valor de media más probable de 88 km/h". Esto implica que el joven manejaba a más del doble del límite permitido, que "en esa zona es de 40 km/h".

Renzo Benítez y Eliana Beatriz Ramírez - José C. Paz.
Renzo Benítez y Eliana Ramírez, el matrimonio fallecido en el choque de José C. Paz.

En cambio, el Renault 12 avanzaba a una velocidad "no mayor a 20 kilómetros por hora" y habría tardado 3,6 segundos desde que comenzó a cruzar la Ruta 197 hasta que llegar al punto del choque. Cuando empezó el cruce, la camioneta "se habría encontrado a 88 metros de distancia".

Tras analizar los videos del choque, los peritos indicaron que "no se aprecia" que ninguno de los dos vehículos haya reducido la velocidad a pesar de que, por la distancia de frenado, podrían haber maniobrado. En ambos casos, concluyeron que "hubiera sido posible detener el rodado antes del impacto".

Además, el informe subrayó que el Renault 12 "reinicia su marcha cuando el semáforo se encontraba con luz roja encendida". La intersección estaba bien iluminada, pero no se advirtió que el auto tuviera encendidas las luces de posición ni las de medio o largo alcance.

Después de las pericias, a la imputación de Carballo se le añadieron los agravantes por "exceso de velocidad y culpa temeraria". La fiscal lo citó a una nueva indagatoria que tendrá lugar el miércoles 19. El test de alcoholemia con pipeta que se hizo en el lugar dio negativo, pero se espera el resultado de los análisis.

