Trágico accidente en Córdoba: dos muertos tras chocar una camioneta contra un Renault Clio

Las víctimas fatales son un hombre de 46 años y una mujer de 41. El conductor del auto perdió el control luego de que una Toyota Hilux lo impactara de atrás y terminó estrellándose contra un poste de luz.

Así quedó el Renault Clio, completamente destruido.

Un trágico accidente vial se registró en la madrugada de este domingo en la ciudad de Córdoba. Un Renault Clio negro fue embestido por una Toyota Hilux SW4, lo que derivó en un choque contra un poste de luz que dejó dos personas fallecidas.

El hecho ocurrió a las 3 de la madrugada en la intersección de las calles General Manuel Savio y Diego de Funes y Salinas, en la capital cordobesa. Como consecuencia del fuerte impacto, los dos ocupantes del Clio, un hombre de 46 años y una mujer de 41, fallecieron en el acto.

Personal de emergencias médicas que arribó al lugar constató que las víctimas sufrieron lesiones de extrema gravedad que les provocaron la muerte inmediata.

La camioneta era conducida por un joven de 28 años, quien resultó con traumatismos faciales y fue trasladado al hospital San Roque. El conductor permanece internado bajo custodia policial mientras la justicia avanza en la determinación de las responsabilidades penales del siniestro.

La reconstrucción del hecho indica que el hombre fallecido acababa de pasar a buscar a su acompañante, quien se desempeñaba como chofer de colectivo y finalizaba su jornada laboral. El Clio quedó completamente destruido tras perder el control y desviarse de la calzada producto del golpe inicial.

En el lugar trabajaron peritos de la Unidad Judicial de Accidentología Vial para establecer la mecánica del choque. Germán, allegado a una de las víctimas, relató a la radio Cadena 3 la magnitud del evento: “Aparentemente los colisionaron de atrás, viniendo a alta velocidad. Es impresionante el impacto”.

La investigación busca confirmar la velocidad a la que circulaba la camioneta y las circunstancias exactas de la maniobra en una zona de alta actividad industrial.

