River empata 0-0 en su visita a Rosario Central por el torneo Apertura 2026 El Millonario, que busca su tercer triunfo consecutivo en el campeonato, visita al equipo capitaneado por Ángel Di María en el Gigante de Arroyito.







River empata 0-0 con Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, en el marco de la fecha 3 de la zona B del torneo Apertura 2026. El Millonario busca extender su racha e hilvanar su tercer triunfo consecutivo en el campeonato, mientras que el Canalla pretende su primera victoria como local. El árbitro es Facundo Tello.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, dispuso que Lautaro Rivero juegue como lateral izquierdo y reemplace a Matías Viña contra el equipo santafesino, debido a que el uruguayo fue suspendido por una fecha tras ser expulsado en el triunfo 2-0 contra Gimnasia y Esgrima La Plata. De esta manera, el chileno Paulo Díaz se metió en el equipo titular luego de que su último partido fuera contra Boca en noviembre de 2025.

En tanto, el aquero juvenil Santiago Beltrán vuelve a jugar en lugar de Franco Armani, debido a que el futbolista de 39 años sufrió una lesión en un talón y apunta a continuar recuperándose de cara a los próximos partidos.

Por su parte, el DT de Rosario Central, Jorge Almirón, resolvió que Enzo Copetti reemplace a Jaminton Capaz, con respecto al equipo que venció 2-1 a Racing, por lo que el capitán Ángel Di María, juega desde el inicio del encuentro. Se trata de un cruce especial para el arquero Jeremías Ledesma, ya que enfrenta al Millonario por primera vez desde su salida del equipo de Núñez.