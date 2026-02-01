IR A
Ca7riel y Paco Amoroso ganaron el Grammy en la categoría Mejor Álbum Latino

El dúo argentino se consagró en los premios a la música con su disco Papota. “Estamos muy agradecidos, a nuestra familia, a nuestro equipo, a Argentina y a toda Latinoamérica”, expresaron mientras recibían el galardón.

Ca7riel y Paco Amoroso se llevaron el Grammy al mejor Mejor Álbum de rock alternativo Latino 2026, consagrándose así como una dupla solida dentro de la industria musical y coronando el éxito de su disco Papota nada y más y nada menos que con este reconocimiento internacional. “Estamos muy agradecidos, a nuestra familia, a nuestro equipo, a Argentina y a toda Latinoamérica”, expresaron mientras recibían el galardón.

Se entregan los Premios Grammy 2026: quiénes son los nominados y cómo ver la gala en vivo

Vestidos en un total white y caminando al ritmo de "no voy en tren" de Charly García, Paco y Ca7riel subieron al escenario a recibir el premio y no decepcionaron. Se mostraron agradecidos con la Academia, con cada uno de los miembros votantes, con su discográfica y con toda la gente que confió en ellos. También agradecieron a sus familias y al equipo que los acompañó durante todo el ciclo del disco que revolucionó la industria musical latinoamericana.

En la categoría a Mejor Álbum de rock latino o alternativo compitieron grandes de la industria musical. El disco del dúo se consagró como el mejor de todos los seleccionados en esta edición 2026, ganándole a Aterciopelados, Bomba Estéreo, Los Wizzards y a otro artista argentino, Fito Páez que competía con su disco Novela.

La ceremonia de los Premios Grammy 2026 es transmitida por TNT y HBO. En la Argentina, la alfombra roja comenzará a las 21, mientras que la ceremonia principal se podrá ver desde las 22. Además de la dupla ganadora, la industria argentina cuenta con representaciones a Mejor Álbum de Música Urbana de Nicki Nicole y Trueno que competirán con NAIKI y EUB DELUXE, respectivamente.

