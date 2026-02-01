El Chaqueño Palavecino negó ser "alcahuete del poder" por cantar con Javier Milei: "No hice nada malo"

El cantante respondió las críticas de Luciana Jury y Susy Shock y recordó que también invitó a Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Néstor Kirchner.

El Chaqueño Palavecino defendió su actuación con el presidente Javier Milei y respondió las críticas que las artistas Luciana Jury y Susy Shock realizaron en el Festival Cosquín, donde lo llamaron "alcahuete del poder". El cantante recordó que también invitó a Raúl Alfonsín , Carlos Menem y Néstor Kirchner cuando eran mandatarios.

"Es un respeto a la autoridad , ¿no? He cantado con tantos, tantos tomadores de vino. Así que compartir este momento lindo. No, no dice nada malo, solo cantar", consideró el artista en radio Mitre y aclaró: " Alcahuete no soy ".

"Lo que menos traté en mi vida es ser alcahuete", insistió el referente del folklore sobre su decisión de subir al mandatario al escenario del Festival de Doma y Folklore Jesús María y sentenció, tajante: " Aparte, no sé quiénes son, de dónde vienen, qué han hecho ".

El salteño reveló que no estaba acordado de antemano que Milei suba al escenario, sino que se lo propuso cuando lo saludó al verlo en el palco de invitados. "Lo vi, lo saludé y me pidió que cantara Amor salvaje. Y le dije ‘bueno, venga, suba y cante’. Y cantamos, como una persona más . Estaba tan contento. Me dijo que no le hiciera pasar papelones", detalló.

Palavecino remarcó que " hubo un montón de dichos que no vienen al caso ", pero que están "acostumbrados" y sumó: "El gobernador de Salta ( Gustavo Sáenz ) cantó conmigo y con tantos otros".

La expulsión del Chaqueño Palavecino de la Asociación Federal de Raíces Criollas

La actuación junto al Presidente armó revuelo en el mundo artístico dividendo aguas entre quienes celebraron la participación y quienes la repudiaron. La Asociación Federal de Raíces Criollas expulsó al artista según informaron en un comunicado en su cuenta oficial de Facebook.

Según trascendió en el programa Lape Club Social (América), la entidad tomó la decisión de expulsar al cantante por considerar la participación junto al mandatario como “incompatible con la esencia criolla”, de acuerdo a los lineamientos que sostienen desde su creación.

Asimismo, desde la asociación aseguraron que desde siempre mantuvieron una postura ligada a las expresiones populares y luchas sociales, y alejada de los espacios de poder. Con más de 50 años de historia, según se describe en la información publicada en la red social de Meta, la institución defiende y difunde el folklore nacional reuniendo artistas de renombre y nuevas generaciones comprometidas con mantener vivas las raíces culturales en todo el país.