Tensión en Córdoba: arrojaron una granada a policías durante un operativo

El hecho ocurrió este domingo en el barrio Villa La Lonja, cuando los efectivos intentaban detener a dos sospechosos. Un agente sufrió heridas leves.

Durante la persecución previa

Durante la persecución previa, se detuvieron dos personas, una de ellos, menor de 15 años

Durante un operativo en Córdoba por la detención de dos delincuentes, policías sufrieron un violento ataque cuando un grupo de personas arrojaron una granada a uno de los patrulleros para evitar la captura, en el barrio Villa La Lonja.

El hecho se dio este domingo por la tarde, cuando se realizaban acciones preventivas vinculadas a la investigación de presuntos delitos: los policías buscaban detener a dos personas, una de ellas un adolescente de 15 años, cuando al llegar al lugar, comenzaron a recibir agresiones por parte de algunos vecinos.

El hecho se registró cuando los efectivos intentaban detener a dos sospechosos. “El procedimiento se vio alterado cuando vecinos del sector intentaron impedir la labor policial y arrojaron una granada de mano contra el personal actuante, entre otros elementos contundentes”, detalló la Policía de Córdoba en sus redes sociales y detallaron que se llevó a cabo un cordón preventivo.

El artefacto explosivo cayó dentro de la caja de uno de los móviles, en plena retirada. De forma inmediata, se detuvo la marcha del móvil para establecer un perímetro de seguridad.

Un policía resultó herido durante el procedimiento del lanzamiento de una granada

Según detalló la Policía de Córdoba, en medio del episodio, un efectivo sufrió lesiones leves, aunque no fue necesario su traslado a un centro de salud.

De inmediato se solicitó la intervención del Departamento Explosivos, que terminaron constatando que se trataba de una granada FMK-2, la cual “fue removida mediante técnicas específicas y trasladada a un espacio seguro”.

Si bien no se constató que el dispositivo estuviera activado, se aplicaron los protocolos correspondientes para su retiro seguro del vehículo. Gracias a la rápida intervención de los peritos, el artefacto no llegó a detonar y se evitó un incidente de mayores consecuencias, precisó el medio El Litoral.

