Córdoba: detuvieron 30 personas luego de un mega operativo por causas de robo

La Dirección General de Investigaciones Criminales se encargó de los allanamientos en Villa La Lonja y otros sectores. La búsqueda de información sigue vigente, por lo que podría haber más capturas.

Podría haber más capturas en las próximas horas.

Un amplio operativo llevado adelante por la Dirección General de Investigaciones Criminales tuvo lugar en la ciudad de Córdoba y permitió la concreción de numerosos allanamientos en el barrio Villa La Lonja y otras zonas de la capital provincial. El despliegue dejó como saldo 30 personas detenidas y el secuestro de armas de fuego, inhibidores de señal y diversos elementos de interés para causas judiciales en curso.

La mayor parte de la actividad policial se concentró en las inmediaciones de las calles Guayama y Río Negro, donde se vivieron momentos de fuerte tensión. No obstante, las tareas investigativas se extendieron a otros puntos de la ciudad, en el marco de una serie de procedimientos coordinados y de gran magnitud.

Desde las fuerzas de seguridad informaron que el operativo continúa en desarrollo y no descartan que en las próximas horas se produzcan nuevas detenciones. Las autoridades destacaron la importancia de los elementos incautados, los cuales serán clave para avanzar en distintas investigaciones penales.

Según informó el medio El Doce.tv, las causas que motivaron los allanamientos incluyen delitos como robos calificados, amenazas, hechos de violencia urbana e intrafamiliar, así como delitos contra la integridad sexual y la distribución de material de abuso sexual infantil. Incluso, uno de los detenidos estaría vinculado a una causa por tentativa de homicidio.

