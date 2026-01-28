28 de enero de 2026 Inicio
Video: así fue el impactante choque en el que murieron 7 hinchas que habían ido a la cancha

El siniestro ocurrió en plena ruta cuando los simpatizantes regresaban de ver a su equipo en una camioneta que perdió el control e impactó de frente contra trailer.

Por

Se conocieron las primeras imágenes y el video del impactante choque entre un auto y un camión en el que murieron 7 hinchas de un club griego en un ruta de Rumania, cuando se dirigían a un partido de la Europa League.

El cuerpo de la víctima es buscado en el Río Paraná y su homicida se encuentra prófugo. 
Parricidio en Entre Ríos: mató a su padre, lo tiró al río y se fugó

Se trata de simpatizantes del PAOK de Grecia que se trasladaban a presenciar el partido de su equipo ante Olympique Lyon, pero tuvieron el trágico impacto: la camioneta VAN negra en la que se trasladaban chocó de frente contra un camión con acoplado y se destrozó en forma instantánea.

En el video puede verse a la camioneta sobrepasar por la izquierda a una primera unidad y a los pocos segundos, cuando se trasladaba por el centro de la ruta, perder el control del vehículo para terminar de impactar contra una segunda unidad con acoplado que manejaba en sentido contrario. Aún resta determinar los motivos de la temeraria maniobra del chofer que llevaba las víctimas.

El comunicado de PAOK tras el accidente en el que murieron 7 hinchas

En redes sociales, el club griego PAOK, lamentó el fallecimiento de los 7 hinchas que se dirigían a Francia para alentar al equipo. “Buen viaje a nuestros hijos, cuyo amor por las cuatro letras los llevó lejos. Este amor por el PAOK los llevó allí, los dejó allí y continuó más allá, pero sus almas siempre descansarán bajo las alas del Águila Bicéfala”, indicaron.

Nuestro más sentido pésame a las familias de estos niños. En su insoportable dolor, no estarán solos. La gran familia del PAOK siempre estará a su lado para aliviar este dolor lo máximo posible”, señalaron en las redes sociales.

Por su parte, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, indicó estar “profundamente consternado, fui informado del trágico accidente en Rumania que costó la vida a siete jóvenes compatriotas”.

“El gobierno griego y nuestra embajada están en estrecha coordinación con las autoridades locales, brindando todo tipo de apoyo posible”, señaló.

