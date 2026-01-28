Video: así fue el impactante choque en el que murieron 7 hinchas que habían ido a la cancha El siniestro ocurrió en plena ruta cuando los simpatizantes regresaban de ver a su equipo en una camioneta que perdió el control e impactó de frente contra trailer. Por + Seguir en







Se conocieron las primeras imágenes y el video del impactante choque entre un auto y un camión en el que murieron 7 hinchas de un club griego en un ruta de Rumania, cuando se dirigían a un partido de la Europa League.

Se trata de simpatizantes del PAOK de Grecia que se trasladaban a presenciar el partido de su equipo ante Olympique Lyon, pero tuvieron el trágico impacto: la camioneta VAN negra en la que se trasladaban chocó de frente contra un camión con acoplado y se destrozó en forma instantánea.

En el video puede verse a la camioneta sobrepasar por la izquierda a una primera unidad y a los pocos segundos, cuando se trasladaba por el centro de la ruta, perder el control del vehículo para terminar de impactar contra una segunda unidad con acoplado que manejaba en sentido contrario. Aún resta determinar los motivos de la temeraria maniobra del chofer que llevaba las víctimas.

Embed | Mueren al menos siete aficionados del Paok de Salónica al colisionar contra un camión en Rumanía.



Los hinchas se dirigían en un minibús desde Grecia a Francia para presenciar el partido de la Europa League entre su equipo y el Olympique de Lyon. pic.twitter.com/11j40Cjala — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 28, 2026 El comunicado de PAOK tras el accidente en el que murieron 7 hinchas En redes sociales, el club griego PAOK, lamentó el fallecimiento de los 7 hinchas que se dirigían a Francia para alentar al equipo. “Buen viaje a nuestros hijos, cuyo amor por las cuatro letras los llevó lejos. Este amor por el PAOK los llevó allí, los dejó allí y continuó más allá, pero sus almas siempre descansarán bajo las alas del Águila Bicéfala”, indicaron.

“Nuestro más sentido pésame a las familias de estos niños. En su insoportable dolor, no estarán solos. La gran familia del PAOK siempre estará a su lado para aliviar este dolor lo máximo posible”, señalaron en las redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PAOK_FC/status/2016204133695402164&partner=&hide_thread=false Ο χρνος σταματ. Παγνει. Τα λγια στερεουν. Ο πνος διαπερν το κορμ και το μυαλ. Τα δκρυα τρχουν απ τα μτια. Η θλψη σε κυριεει, σε γονατζει, σε διαλει.



Μια ακμα μαρη μρα. Μια ακμα ανεπωτη τραγωδα για την οικογνεια του ΠΑΟΚ.



Καλ ταξδι στα παιδι μας, που η… pic.twitter.com/7OsUpzG0GW — PAOK FC (@PAOK_FC) January 27, 2026 Por su parte, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, indicó estar “profundamente consternado, fui informado del trágico accidente en Rumania que costó la vida a siete jóvenes compatriotas”. “El gobierno griego y nuestra embajada están en estrecha coordinación con las autoridades locales, brindando todo tipo de apoyo posible”, señaló.