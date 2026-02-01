El inesperado anuncio de Anabel Sánchez sobre su carrera profesional que sorprendió a todos La modelo argentina anunció en su cuenta de Instagram que será parte de la pasarela del evento Fashion Week de Nueva York y compartió su alegría con sus seguidores a través de un video. + Seguir en







La Tiktoker de Solano cumplirá su sueño y participará de uno de los desfiles más importantes del mundo de la moda.

La modelo argentina Anabel Sánchez anunció en sus redes sociales que será parte del desfile neoyorquino más importante del mundo de la moda. El Fashion Week de Nueva York representa para la joven uno de los logros más importantes de su carrera y lo celebró junto a sus seguidores a través de un video donde dijo: "Con el corazón bailando de alegría les cuento que el 15 de febrero estaré desfilando en NEW YORK !!!!! De Argentina al mundo".

Entre lágrimas de emoción y sonrisas, la tiktoker recordó su niñez cuando uno de sus mayores sueños era poder pertenecer a la industria del modelaje. "Ana chiquita no cree el presente que tiene", escribió en su posteo que se llenó de likes y de comentarios alentando a la joven modelo de San Francisco Solano.

La Fashion Week de Nueva York es uno de los escenarios más prestigiosos del circuito internacional de la moda junto a las pasarelas de París, Milán y Londres. Participar de este desfile representa sin dudas un hito en la carrera para cualquier modelo que busca proyectarse internacionalmente, como es el caso de Anabel Sánchez que ingresó al mundo del modelaje tras participar de un casting global de la prestigiosa revista de moda Vogue que se hizo viral en TikTok.