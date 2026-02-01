El inesperado anuncio de Anabel Sánchez sobre su carrera profesional que sorprendió a todos

La modelo argentina Anabel Sánchez anunció en sus redes sociales que será parte del desfile neoyorquino más importante del mundo de la moda. El Fashion Week de Nueva York representa para la joven uno de los logros más importantes de su carrera y lo celebró junto a sus seguidores a través de un video donde dijo: "Con el corazón bailando de alegría les cuento que el 15 de febrero estaré desfilando en NEW YORK !!!!! De Argentina al mundo".
Entre lágrimas de emoción y sonrisas, la tiktoker recordó su niñez cuando uno de sus mayores sueños era poder pertenecer a la industria del modelaje. "Ana chiquita no cree el presente que tiene", escribió en su posteo que se llenó de likes y de comentarios alentando a la joven modelo de San Francisco Solano.
La Fashion Week de Nueva York es uno de los escenarios más prestigiosos del circuito internacional de la moda junto a las pasarelas de París, Milán y Londres. Participar de este desfile representa sin dudas un hito en la carrera para cualquier modelo que busca proyectarse internacionalmente, como es el caso de Anabel Sánchez que ingresó al mundo del modelaje tras participar de un casting global de la prestigiosa revista de moda Vogue que se hizo viral en TikTok.
La carrera de la joven argentina se encuentra en pleno crecimiento y esta participación en la pasarela neoyorquina la colocará en la vidriera internacional, lo que le permitirá que se abran nuevas puertas dentro de la competitiva industria del modelaje. Anabel en poco tiempo, no sólo logró conquistar a sus seguidores en redes sociales, sino que las principales figuras del modelaje como Valeria Mazza y Pampita, la apoyaron desde un principio en su carrera y celebraron junto con ella su irrupción en la industria de la moda.