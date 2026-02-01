IR A
Zaira Nara sobre su último romance: "Soy una mujer exitosa y me gusta que a mi pareja le vaya bien"

Se la vio con el magnate francés Robert Strom en Punta del Este, pero aclaró: "No llegó a ser un amor de verano". Su crítica a los titulares machistas.

Robert Strom y Zaira Nara.

Robert Strom y Zaira Nara.

Zaira Nara confirmó un "chongueo de verano" con el magnate francés Robert Strom, a quien habría conocido a través de Pampita y Martín Pepa, le respondió a quienes la criticaron por salir con un empresario y cuestionó que "pongan en los títulos que una está de novia cuando una no lo dijo". "Es una falta de respeto", sentenció la actriz.

La modelo se hizo eco de críticas por salir con el polista en vez de "con un verdulero" y remarcó: "Soy una mujer exitosa y me gusta que a mi pareja le vaya bien. Yo soy exitosa y me gusta que mis parejas estén a la par mía".

La menor de las hermanas Nara consideró que la sociedad todavía es "muy machista" y señaló que "hubo títulos muy machistas". "Tengo tanta seguridad de todo lo que tengo... Laburo desde que tengo 16 años. Nunca un novio ni un exmarido me regaló nada. Ni mis padres me heredaron nada", enumeró en La Casa streaming el último viernes.

La influencer aclaró que está "sola" y puede "conocer gente" para enfatizar que la relación con el empresario francés no se trató de un noviazgo con proyección a largo plazo. El rumor comenzó porque los fotografiaron besándose, paseando y comprando juntos.

Strom conoce muy bien Argentina por asistir a algunos torneos y no se pierde jamás el Abierto Argentino. "No llegó a ser un amor de verano. Le pondría un chongueo de verano (como título)", concluyó Nara.

La separación de Zaira Nara y Robert Strom

A principios de enero, se lo vio al francés de la mano con otra persona: su exnovia Tatiana, quien no borró sus fotos juntos. "Ella lo dejó y él seguía enganchado. Entonces, la teoría que hay alrededor de toda esta gente, es que él se engancha con Zaira y enseguida rápidamente se muestra con ella para darle celos a su exnovia", había contado Fernanda Iglesias en Puro Show.

