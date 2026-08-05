5 de agosto de 2026 Inicio
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Tragedia en vivo: un periodista murió de un infarto en pleno estreno de su canal de streaming

El hombre de 49 años era referente de la ciudad bonaerense, con una reconocida trayectoria en medios locales y festividades. Tras una hora y media al aire, se descompensó mientras dialogaba con colegas.

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Pablo Víctor Balario tenía 49 años. 

Pablo Víctor Balario tenía 49 años. 

Un periodista murió de un infarto en plena transmisión en vivo durante el estreno de Comadreja TV en Sierra de la Ventana. Se trata de Pablo Víctor Balario, de 49 años, nacido en Buenos Aires y reconocido comunicador de la comarca turística, con trayectoria en medios locales y festividades.

La puja por las visualizaciones sigue abierta entre las principales señales digitales.
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El canal de streaming había debutado el lunes a las 20.30 con programación continua de interés general, información y entretenimiento. Tras una hora y media al aire, mientras conversaba con dos colegas, Balario se descompensó y falleció.

"No se puede expresar ni describir lo que se siente en un momento como este. La urgencia de la vida, y de la muerte, toma sus propias decisiones y ahí nos quedamos de pronto con las manos vacías y el alma rota", escribieron en las redes sociales del canal de streaming. "Pero este sueño, el de Comadreja (APM Producciones) no se detendrá porque también era tu sueño, Pablo, y la mejor manera de honrarte es continuar con el amor, la fuerza y el humor con el que hicimos este camino", concluyeron en homenaje a su creador.

Balario fue trasladado de urgencia al Hospital Menor Dr. Emilio Aldaya, en Sierra de la Ventana, pero los médicos no lograron reanimarlo y confirmaron su fallecimiento. Según publicó Clarín, el comunicador ya había atravesado un infarto años atrás, cuando residía en Buenos Aires. En busca de una vida más tranquila, se había mudado a Villa Ventana hace una década y finalmente se radicó en Sierra de la Ventana, donde se convirtió en una figura reconocida de la comarca turística.

“Cómo explicarte lo que significó para mí. Él fue mi superhéroe, mi protector, mi última muralla. El último bastión”, expresó su hija en redes sociales. Tanto sus familiares como allegados y vecinos lo despidieron en Sierra de la Ventana.

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