5 de agosto de 2026 Inicio
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La Liga Profesional confirmó cuándo y dónde se jugará la final del Torneo Clausura 2026

La organización del certamen oficializó el día y el estadio en el que se disputará el partido definitorio. El campeón defensor es Belgrano de Córdoba, que se consagró en el Torneo Apertura 2026.

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El Torneo Clausura

El Torneo Clausura, el gran anhelo de los equipos argentinos.

La Liga Profesional confirmó que la final del Torneo Clausura 2026 se llevará adelante el sábado 12 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, a la espera de los playoffs luego de que el campeonato iniciara a fines de julio después del Mundial 2026.

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En la red social X, la Liga Profesional oficializó la fecha y la sede en la que se disputará el partido definitorio del campeonato, por el cual hay una gran expectativa. "El Comité Ejecutivo de la LPF aprobó que la final del Torneo Clausura Mercado Libre 2026 se dispute el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo, de la ciudad de La Plata", expresó la organización del torneo.

La publicación de la Liga Profesional.

La publicación de la Liga Profesional.

Por lo pronto, el Torneo Clausura comenzó a fines de julio y el jueves empezará a desarrollarse la cuarta fecha, mientras que Vélez lidera la Zona A con 9 puntos y Argentinos Juniors y Barracas Central son líderes de la Zona B con el mismo puntaje. Los primeros ocho equipos se clasificarán a los octavos de final, después de 16 jornadas.

En tanto, el campeón defensor en el torneo local es Belgrano de Córdoba, que se consagró en el Torneo Apertura 2026 luego de vencer 3-2 a River en la final jugada en el estadio Mario Alberto Kempes con un gol de Leonardo Morales y un doblete de Nicolás Fernández. Para el Millonario anotaron Facundo Colidio y Tomás Galván.

Tras acordar la llegada de Enner Valencia, Boca busca un nuevo delantero

Boca logró un acuerdo de palabra con Enner Valencia para convertirse en nuevo refuerzo, pero desde la dirigencia no se quedan quietos y buscarán cerrar la llegada de otro delantero, luego que Rodolfo “Vasco” Arruabarrena aprobada su búsqueda.

El futbolista ecuatoriano llegará al país entre el viernes o sábado para ponerse a disposición del entrenador y firmaría por 18 meses, luego de la lesión de Adam Barreiro, quien no tiene fecha de regreso tras sufrir una discopatía lumbar (hernia de disco).

Luego de acordar la llegada de Enner Velancia, otro de los apuntados por Boca es el delantero Ezequiel Chimy Ávila, que quedó libre de Real Betis en julio y tiene el pase en su poder.

Más allá que Rodolfo Arruabarrena tenía debilidad por Luciano Gondou, los dirigentes le presentaron las opciones del ecuatoriano y el ex – San Lorenzo y el Vasco dio el visto bueno. “Boca pone estos nombres sobre la mesa y a Arruabarrena aprobó que traigan a los dos. Luego de cerrar a Valencia, Boca va a buscar otro delantero más y puede ser Chimy Ávila. Hay convencimiento del lado del jugador de volver a Argentina y ponerse la camiseta de Boca”, detallaron desde TyC Sports.

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