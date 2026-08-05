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Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Lali Espósito en River

Información sobre la comercialización de tickets, plataformas digitales habilitadas y beneficios con tarjetas para la esperada fecha en el Monumental.

La cantante brindará un recital en el Estadio Monumental el 26 de septiembre.

La cantante brindará un recital en el Estadio Monumental el 26 de septiembre.

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Tras haber hecho historia hace apenas dos meses al reunir a más de 160.000 espectadores en sus pasadas presentaciones en Núñez, Lali Espósito sorprendió a su público con la confirmación de una nueva cita multitudinaria. La cantante anunció la realización de un tercer Estadio Monumental que funcionará como la gran despedida y cierre definitivo de su aclamado tour titulado "NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA".

Lali es una recurrente a mostrar su opinión a diferencia de Emilia Mernes que esta vez alzó su voz.
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Esta nueva fecha marcará el broche de oro para una serie de convocatorias sin precedentes dentro de la música nacional. El fenómeno pop llega a este tramo luego de ostentar un impresionante récord de ocho estadios totalmente agotados, contabilizando las cinco funciones realizadas en Vélez durante el transcurso del año 2025 más los dos recintos de River concretados al inicio del presente 2026.

La esperada celebración final tendrá lugar en la cancha del club de Núñez el próximo sábado 26 de septiembre. Para los fanáticos interesados en conseguir sus ubicaciones para la última función de la gira, las plataformas de expendio habilitarán la venta general de tickets a través del canal oficial de boletería digital del evento, donde se podrán adquirir los accesos mediante distintos medios de pago.

Precios y ubicaciones para el show de Lali Espósito en River

La ticketera oficial All Access dio a conocer la escala tarifaria para el nuevo show de la cantante en el Estadio MÂS Monumental, cuyos valores oscilan entre los $60.000 y los $245.000 (sin incluir el recargo por el costo de servicio) según la ubicación seleccionada dentro del recinto de Núñez. La propuesta de sectores para la fecha del próximo 26 de septiembre contempla diferentes opciones de cercanía y comodidad:

  • Campo Delantero + Acceso Anticipado $245000 + SC
  • Campo Delantero $145000 + SC
  • Campo General $80000 + SC
  • Plateas San Martín y Belgrano Preferenciales $120000 + SC
  • Plateas San Martín y Belgrano Altas $85000 + SC
  • Platea Sivori Media $90000 + SC
  • Platea Sivori Alta $60000 + SC

Cómo comprar las entradas para el show de Lali Espósito en River

La comercialización de los tickets para la nueva fecha en Núñez se puso en marcha con una instancia exclusiva de compra. Las localidades para ver a la cantante salieron a la venta este miércoles 5 de agosto a partir de las 11 horas, destinada únicamente a los clientes del Banco Macro. Quienes posean plásticos Visa de dicha entidad bancaria cuentan con el beneficio exclusivo de abonar sus accesos en hasta 9 cuotas sin interés durante esta etapa inicial.

Una vez que se agote el cupo fijado para el beneficio bancario, se dará paso de forma automática a la comercialización para todo el público general. Para concretar el trámite, los fanáticos deberán acceder únicamente al portal web allaccess.com.ar, donde se aceptarán todos los medios de pago y se mantendrá la opción de financiación de 6 cuotas sin interés para los usuarios del Macro Visa.

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