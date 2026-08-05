5 de agosto de 2026 Inicio
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Giro en la causa: apareció un video de Mailén Antonich en el balneario 24 horas antes del crimen

Pese a la extensión del secreto de sumario, fuentes judiciales confirmaron que una cámara registró a la joven un día antes del femicidio en la playa en la que encontraron su cuerpo. La Fiscalía amplió la indagatoria a los familiares.

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El balneario en el que encontraron el cuerpo de Mailén Antonich.

El balneario en el que encontraron el cuerpo de Mailén Antonich.

El fiscal Carlos Russo extendió el secreto de sumario por 24 horas más, pero fuentes judiciales confirmaron que Mailén Antonich estuvo el viernes en el balneario al sur de Mar del Plata al que acudió el sábado por una supuesta entrevista de trabajo y donde hallaron su cuerpo. En el video que registró esta situación se puede ver cómo la sigue un hombre hasta que ambos salen del cuadro.

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"En las grabaciones, se observa a la chica caminando por el complejo mientras es perseguida por un hombre, hasta perderse de vista", relató una fuente judicial a Infobae. Como el último registro de la joven de 25 años con vida la sitúa el viernes 31 alrededor de las 15 en el balneario, la Fiscalía amplió la indagatoria de la familia que, en la denuncia formalizada el domingo en la Comisaría 16, había situado a la mujer en ese lugar el sábado.

La madre de Mailén, María de los Ángeles Mariscal, declaró que su hija había salido de su casa el viernes. El dato completa la cronología que había reconstruido la familia hasta el momento. Aún así, el equipo de investigación no pudo determinar qué sucedió el viernes porque las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del Municipio de General Pueyrredón que se encontraban en la zona no funcionaban.

Mailén Antonich fue asesinada en Mar del Plata tras asistir a una supuesta entrevista de trabajo.

Mailén Antonich fue asesinada en Mar del Plata tras asistir a una supuesta entrevista de trabajo.

Los investigadores tampoco pudieron verificar el estado de WhatsApp con una foto del balneario que la familia aseguró que Mailén había publicado el sábado a las 17:04 porque no encontraron su celular. Además, queda por determinar el rol del remisero que la llevó hasta el lugar y a quien el tío de la joven, Luis, señala como "entregador".

"La llevé de onda, estamos enganchados los dos, la pasé a buscar y me dijo que tenía una entrevista de laburo. De ahí la habían llamado de repente y a las 9 la pasé a buscar y no la encontré. Como no me respondía, me volví", le escribió el conductor a Luis, según el propio relato del hombre en A24.

La hipótesis de la emboscada a Mailén Antonich

Por otro lado, según publicó el medio local La Capital de Mar del Plata, Russo ordenó un allanamiento en una vivienda en Labardén al 3300, que pertenece a la exsuegra de la joven, a raíz de una declaración testimonial. Durante el procedimiento, personal de la DDI Mar del Plata secuestró siete teléfonos celulares, que serán peritados para determinar si contienen información sobre el crimen.

De acuerdo al medio local mencionado, Mailén Antonich había denunciado al padre de una de sus hijas por incumplir con la cuota alimentaria y existen antecedentes de amenazas hacia la joven. Además, se habría establecido además una relación de cercanía entre integrantes de la familia de ese hombre y uno de los detenidos, pero la Fiscalía debería determinar la profundidad de ese vínculo para determinar si pudo haberse tratado de una emboscada planificada en conjunto.

Los dos detenidos, Agustín Nicolás Díaz Bartolomé y José Luis Aquino, continúan alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán y hasta el momento se negaron a declarar ante el fiscal Russo.

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