Es una de las figuras del momento e hizo una confesión fuerte: "Mi ex me cagó con su propia tía" Una reconocida creadora de contenido pasó por un popular ciclo de streaming y sorprendió al aire con una impactante revelación personal. Agregar C5N en









La famosa creadora de contenido comentó una experiencia.

Un insólito relato paralizó las redes sociales tras la visita de Franchesca Grant a un reconocido ciclo de streaming. Durante su participación en TDT, el programa de Olga del que forma parte Fer Otero, la pareja de Migue Granados, la joven sorprendió al equipo al revelar una traumática experiencia de su pasado sentimental. La anécdota rápidamente se convirtió en tendencia y se replicó en distintas plataformas de internet.

Con una marcada presencia entre el público joven, la creadora de contenido aprovechó el espacio para dar detalles del engaño sufrido con su anterior pareja. La revelación dejó impactados a todos los presentes en el piso, quienes no podían dar crédito a la insólita trama familiar que envolvió la traición. Los comentarios de asombro no tardaron en copar el estudio mientras la invitada continuaba con su testimonio.

“Yo tenía un ex que me cagó con su propia tía. Ellos se conocieron, o sea, familia tipo de pueblo, se conocieron, él no tenía contacto con su padre, lo conoció cuando tenía 20, 25, y la tía tenía 22. Pero era tía de sangre. Igual tía de sangre. O sea, era la hermana del padre. Nunca había visto al padre, lo conoció de grande”, relató la influencer sobre la insólita secuencia. El nivel de detalle en la frase dejó en absoluta pausa a los compañeros de mesa.

Ante la incredulidad generalizada, las integrantes del ciclo se tomaron con humor el impacto que provocaría la anécdota en los portales de noticias. Sin embargo, Grant continuó profundizando en los pormenores de la disputa interna que marcó el final definitivo del vínculo con su ex novio. La emisión terminó sumando miles de reproducciones en cuestión de minutos gracias a este inesperado momento en vivo.

La terrible confesión de Franchesca Grant La creadora de contenido dio más detalles en Olga sobre el turbulento contexto en el que se dio el engaño de su expareja. “Era una tía pendeja. Soy tu sobrino, claro, le presentan, che, mira, al final este es tu papá, los veintitantos, conoces a la familia, al papá, a la tía, y la tía, bueno, se ve que le pasaron cosas. Siempre se hablaba un poco esto de, che, la tía, como que le quieren mucho, era eso. Muy demostrativa la tía, cariñosa”, aseveró sobre el insólito vínculo familiar..

Además, reveló que la mujer involucrada mantenía otro compromiso: “Yo estaba casada, estaba casada. ¿Con familia? Con familia y con una persona, tipo, camionero. Se conoce que son medio pesutis. Sí, chicos, no son bibliotecarios. Es picante, digamos. Y hay muchos chabones que han recorrido la calle. Y era un grupito jodido, o sea, no se jode con el camionero. Con los camiones”, señaló para pintar el tenso panorama. El quiebre definitivo llegó cuando decidió revisar el celular de su novio tras una breve separación. “En un momento yo me voy de la casa de él, discutimos, me voy una semana, vuelvo, y yo digo... Sentiste. Acá hay algo. La intuición no me dejaba tranquila. Entro al teléfono y Leo un mensaje que dice, che, no sabés quién volvió a tirarme onda. Y algo dijo, entra a la conversación de la tía”, sostuvo Grant, quien descubrió la traición, una presunta obsesión y hasta un trabajo de brujería antes de lograr salir de ese entorno tóxico.