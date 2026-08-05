5 de agosto de 2026 Inicio
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Marcha contra la inseguridad en Mar del Plata: vecinos tiraron abajo una reja policial

La protesta convocada por la cuenta robos.mdp terminó en la Jefatura Departamental, con forcejeos, caída de vallas y un fuerte reclamo vecinal frente a la ola de violencia en Mar del Plata.

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Fuerte protesta en Mar del Plata. 

La escalada de violencia en Mar del Plata encendió la alarma de los vecinos que convocaron a una protesta, impulsada por la cuenta robos.mdp, que llegó hasta la Jefatura Departamental de Entre Ríos y Gascón, donde se produjeron forcejeos con la policía y la caída de las vallas. Allí, los vecinos exigieron respuestas concretas de las autoridades ante una seguidilla de hechos violentos que conmocionan a la ciudad balnearia.

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Al caso del “geriátrico del horror” y el femicidio de Mailén Antonich se sumó el asesinato a sangre fría de un ferretero que intentó frenar un robo. Frente a este panorama, la comunidad marplatense decidió plantarse y decir basta. Entre los reclamos, se exigió la presencia del comisario mayor Cristian Daniel Fontana, sobre quien circuló la versión de una supuesta remoción para desactivar la protesta. Sin embargo, fuentes cercanas confirmaron a C5N que el jefe policial continúa en funciones.

Familiares, amigos y vecinos del ferretero asesinado encabezaron el reclamo por justicia, mientras del otro lado la policía se preparaba con gas pimienta y un escudo humano integrado por mujeres agentes. “No queremos violencia, queremos que nos atiendan, caraduras”, lanzó uno de los manifestantes.

En lugar de recibir al grupo de quince vecinos que había pedido hablar con el comisario, la situación se desmadró y el clima se volvió caótico. Los manifestantes, cansados de esperar respuestas, reclamaron un plan de seguridad concreto para Mar del Plata. “Necesitamos un plan de seguridad en la ciudad. En una comisaría que antes tenía 120 efectivos, hoy apenas quedan 30”, lanzó uno de los vecinos, reflejando el malestar generalizado frente a la falta de recursos y la creciente inseguridad.

Tras forcejeos con la policía y la represión a parte de los manifestantes que intentaban ingresar, los organizadores lograron entrar al edificio y permanecen allí a la espera de una respuesta oficial. Según señalaron, aguardan un contacto con el intendente interino Agustín Neme, el jefe de la Departamental o referentes del área de Seguridad de General Pueyrredon para plantear los reclamos vecinales.

Con el correr de los minutos, la intensidad de la protesta fue bajando y los manifestantes quedaron expectantes de definiciones, mientras se buscaba establecer con qué autoridades podrían reunirse. La tensión se mantuvo alrededor de un edificio que ocupa media manzana, ubicado a pocas cuadras del Casino y la playa Bristol, y que, según fuentes policiales, no contaba con suficientes efectivos para contener la presión de la multitud decidida a entrar.

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