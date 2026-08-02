Video: la reacción viral de Tuli Acosta en una charla sobre La Joaqui y Luck Ra meses atrás La bailarina y cantante había ido a un festival con el cantante cordobés y un grupo de amigos, como Ángela Torres y Marcos Giles. Durante un vivo, hablaron de la referente del RKT y su reacción pasó desapercibida, pero ahora genera polémica. Agregar C5N en









Ángela Torres lo señaló a Luck Ra como "novio enamorado" y la reacción de Tuli Acosta llamó la atención ahora.

La sorpresiva separación de La Joaqui con Luck Ra generó una gran polémica ya que muchos señalan a Tuli Acosta como “la tercera en discordia”. Si bien los artistas señalados siempre aseguraron que son amigos, ahora salió a la luz un video de una llamativa reacción de la bailarina cuando hablan de la relación del cordobés y su, por entonces, novia.

El momento fue hace cinco meses atrás cuando, la también cantante y el cuartetero tuvieron una presentación en la Fiesta Nacional de la Confluencia en Neuquén Capital. Ambos compartieron escenario ya que cantaron juntos una canción, pero también se quedaban en el mismo hotel y con otros amigos, hicieron un vivo que ahora quedó envuelto en polémica.

En el stream donde se mostraron junto a Ángela Torres y su novio, Marcos Giles, la sobrina de Diego Torres menciona a referente del RKT y hace referencia al fondo de pantalla del celular la Luck Ra. “¿Vos por qué no me tenes en el fondo de pantalla a mi?”, le recrimina primero la intérprete de Favorita a su novio a modo de broma y le pide a Juan Facundo Almenara Ordóñez que muestre su celular.

Cuando le exige que lo muestre, hace referencia a “lo que es un novio enamorado”. En ese instante, la reacción inmediata de Tuli es decir, “no bueno” y hace una cara como dudando de ese comentario. La conversación siguió y la ex de Lit Killah inmediatamente se cruza de brazos, se pone seria y se recuesta sobre el sofá completamente callada, a diferencia de lo que hacen el resto de los streamer que estaban que seguían la conversación sonrientes.

Esto fue en febrero (todos fueron a un festival y se quedaron en un hotel juntos)



Presten atencion a la cara de Tuli cuando hablan de la Joaqui y Luckra muestra q la tiene de fondo de pantalla pic.twitter.com/eJ3PrvI6p3 — Nahuel Saa (@LaCritiok) August 1, 2026 Quién es Tuli Acosta Nelta Fiorella Acosta, conocida popularmente como Tuli Acosta, nació en la localidad cordobesa de Río Ceballos. Desde los tres años que comenzó con la danza y a los 15 años abandonó la escuela secundaria y se mudó sola a los Estados Unidos para perfeccionarse en el hip-hop.

De la mano de la prestigiosa compañía Phunk Phenomenon comenzó a crecer profesionalmente. Sin embargo, su punto más alto de popularidad llegó en 2020. En plena pandemia, encontró en las transmisiones en vivo y las redes sociales un amplio público con quien interactuar y relanzar su carrera. Artistas como Nicki Nicole, Tini Stoessel y María Becerra la convocaron para formar parte de sus videoclips como bailarina. En 2023 participó en el Bailando y se consagró ganadora del certamen. Al mismo tiempo, fue parte de programas de streaming como en Red Flag en Luzu TV junto a Grego Rosselló, Manu Viale y Agus Franzoni. Su última pareja conocida fue el trapero Lit Killah, de quien se separó en 2025 tras tres años de relación. Anteriormente había mantenido un romance con el youtuber Oky, a quien acusó posteriormente de haber ejercido violencia de género.