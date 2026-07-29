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Dos ex Gran Hermano confirmaron su romance: "Nos estamos disfrutando mucho"

La inesperada confesión de los exhermanitos causó furor entre los seguidores del reality. Ambos se conocieron en la casa durante la segunda edición del programa.

Se supo: dos exhermanitos revelaron su romance.

Se supo: dos exhermanitos revelaron su romance.

Captura Telefe

En las últimas horas se confirmó un inesperado romance que surgió en la casa de Gran Hermano. Se trata de Tato Algorta y Luz Tito, que se conocieron en la edición 2024/2025. Tras pasar por el programa de streaming conducido por Pepe Ochoa, causaron furor entre sus seguidores al conversar abiertamente sobre el vínculo que comparten.

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Hace varios meses, Luz anunció la separación de su novio, "el Pestañas", quien entró a la casa y mantuvo una tensa rivalidad con el ganador de ese año. Frente a la ruptura, desde las redes comenzaron a surgir rumores sobre un posible acercamiento entre ella y Tato. Sin embargo, todo empezó a escalar más cuando los participantes comenzaron a mostrarse juntos públicamente.

Ambos hablaron del vinculo que los une durante un streaming. Captura de Pantalla: redes sociales

Ambos hablaron del vinculo que los une durante un streaming. Captura de Pantalla: redes sociales

Fue el mismísimo Ochoa quien se encargó de quitarle todas las dudas a los usuarios y directamente les consultó a ambos si estaban juntos. Lejos de esquivar el tema, Luz Tito soltó una frase que despertó la duda de la mesa: "Nosotros nos estamos disfrutando un montón", respondió con un tono picaresco.

Inmediatamente, Ochoa se refirió a la expresión facial que tenía Algorta luego de escuchar las palabras de Luz. "Es la cara de un tipo enamorado, y no lo voy a mandar al frente", expresó.

Entre risas, el exhermanito respondió: "Ya me mandaste al frente con que estoy enamorado", reconoció. Además, no paró de elogiar a la jujeña y reveló lo que siente por ella: "Cuando la conocés a Luz te impacta, te impresiona, te completa. La admiro mucho".

Por su parte, Luz habló sobre el vínculo que los une. "Nos complementamos un montón y es re importante eso para el vínculo", reveló.

Gran Hermano: quién fue eliminado del reality con un contundente voto del público

Gran Hermano tuvo una noche de lunes tensa, con la gala de eliminación más caliente que se recuerde. Sebastián "Cola" Almeida fue eliminado del reality con un contundente voto del público.

El diseñador se llevó el 77,2% de las nominaciones en contra ante el 22,8% de Alejandra Majluf, en una placa negativa que empezó con cinco participantes de la edición Generación Dorada.

Sebastián Cola abandonó la casa por decisión del público en la 23° gala de eliminación.

Sebastián Cola abandonó la casa por decisión del público en la 23° gala de eliminación.

Si bien la velada arrancó con más participantes, Santiago del Moro fue llevando tranquilidad a medida que transcurrió la transmisión en vivo de Telefe: Tamara Paganini fue la primera en salvarse al recibir solo el 2% de los votos; Matías Hanssen la siguió con el 2,3% y Mariela Prieto quedó a salvo con el 7,3%.

Cuando los dos jugadores quedaron en el duelo mano a mano, el conductor lanzó un juego para que cada hermanito se parara atrás de quien quería que se quedara en la casa: la única que respaldó a Almeida fue Charlotte Canigggia. Por el contrario, todo el resto del grupo respaldó a Majluf.

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