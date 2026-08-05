El senador Joaquín Benegas Lynch encabeza una empresa para vender tierras a extranjeros desde hace seis años Cofundó en 2020 la compañía Glocal Terra para asesorar a inversores interesados en tierras de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú. Ya vendió más de 3 millones de hectáreas en Latinoamérica, según su página web. Por Agregar C5N en









El senador Joaquín Benegas Lynch.

El senador de La Libertad Avanza Joaquín Benegas Lynch cofundó en 2020 la empresa Glocal Terra SRL, junto a su esposa Eloisa Perea Muñoz, para vender campos a extranjeros en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú. De acuerdo a la página web de la compañía, ya vendieron "más de 3.000.000 de hectáreas" en Latinoamérica.

El legislador cuenta con experiencia e interés en la transacción de tierras y su empresa se vería beneficiada con la aprobación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica la Ley de Tierras Rurales y la Ley de Manejo del Fuego, que se tratará este jueves en el Senado.

Según la explicación de la Oficina Anticorrupción sobre el artículo 15 de la Ley de Ética Pública N°25.188, Benegas Lynch debería haber renunciado a la dirección de Glocal Terra en el momento en que asumió su banca y "abstenerte de intervenir en las cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos" a los cuales estuvo vinculado "en los últimos tres (3) años".

"Nuestra cartera y servicios de búsqueda incluyen terrenos agrícolas exclusivos y fuera del mercado, tierras forestales, grandes extensiones de terrenos protegidos y fincas de lujo", explican en inglés en el sitio oficial de la compañía. El director y cofundador es Benegas Lynch, el gerente de angroindustria y operaciones es Santiago González Sampaio, Damián Cora está a cargo del negocio ganadero y Heinrich Burschel se encarga de tierras forestales y créditos de carbono.

En su presentación, Glocal Terra aclara que actúa "en nombre y bajo la dirección de los propietarios de las tierras". Mientras que en el apartado en el que explica su filosofía defiende el liberalismo de desregulación y la nula intervención del Estado.

"Es un hecho que las empresas rentables del sector privado, sobre todo cuando operan en un contexto de libre mercado y sistemas no regulados, generan beneficios sostenibles a largo plazo, directos e indirectos para la comunidad local y global", sostiene la empresa y remarca: "Las políticas, regulaciones e intervenciones de los gobiernos locales en el sector privado tienen un impacto negativo en la economía, lo que se traduce en un aumento de la pobreza y, como consecuencia directa, en problemas de nutrición infantil". Antes de tener su propia empresa, el senador también condujo Pampa Partners, una firma del fallecido magnate estadounidense Douglas Tompkins dedicada a la compraventa de tierras. La página web oficial de Glocal Terra de Joaquín Benegas Lynch traducida al español