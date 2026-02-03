3 de febrero de 2026 Inicio
Tragedia en Santa Fe: murió un nene de 5 años arrollado por un tractor

El fatal accidente ocurrió en una zona rural de la localidad de Golondrina. El menor cayó accidentalmente al suelo y fue arrollado por la pesada maquinaria que operaba su padre.

El niño sufrió heridas de extrema gravedad que resultaron fatales de forma inmediata.

Un niño de 5 años falleció este martes tras un trágico accidente rural en la localidad de Golondrina, al norte de la provincia de Santa Fe. El hecho se produjo en un campo ubicado cerca del paraje Kilómetro 28, en el departamento Vera, mientras el menor se encontraba sobre un tractor acompañado por su padre.

Según las primeras reconstrucciones, el pequeño cayó accidentalmente al suelo y fue arrollado por la pesada maquinaria. Pese a los intentos desesperados de su progenitor por evitar el impacto, el niño sufrió heridas de extrema gravedad que resultaron fatales de forma inmediata.

La víctima fue trasladada de urgencia al centro de salud SAMCO de Villa Ana, donde ingresó alrededor de las 19 sin signos vitales. El médico de turno confirmó el deceso y dio aviso inmediato a las autoridades policiales para iniciar los protocolos legales correspondientes ante una muerte por accidente.

En el lugar del siniestro trabajaron peritos de la Unidad Regional XIX de Vera y un médico policial de la Unidad Regional IX de Reconquista. Bajo la coordinación del Ministerio Público de la Acusación, los especialistas realizaron las diligencias técnicas y el relevamiento de pruebas para determinar fehacientemente las causas que originaron la caída.

La noticia generó una profunda conmoción en la comunidad educativa del Jardín N° 11, institución donde asistía el menor. A través de un comunicado, las autoridades escolares expresaron: “Con profundo respeto despedimos a nuestro alumno, Beltrán Galeano Villalba. Elevando una plegaria en su descanso eterno, y acompañando a la familia en este difícil momento”.

La justicia santafesina mantiene abierta la investigación para esclarecer los detalles del suceso y establecer si existieron fallas mecánicas o negligencias en la operación del vehículo.

