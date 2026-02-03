3 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Horror en Del Viso: un joven mató a su tío con un bate de béisbol

El hecho se produjo en una vivienda y en medio de un altercado familiar. El hombre sufrió heridas graves y finalmente falleció; el agresor fue arrestado.

El hombre fue asesinado por su sobrino.

Un joven fue detenido después de haber asesinado a su tío con un bate de béisbol y una piedra en la localidad bonaerense de Del Viso, en el marco de una discusión que mantuvieron. El agresor se encuentra a disposición de la Justicia, pese a que había intentado fugarse.

El policía retirado asesinado se llamaba Julio César Reyes.
El suceso se registró en una vivienda ubicada sobre la calle Batalla de Pago Largo, cuando un joven llamado Jeremías Benítez atacó a su tío, identificado como Leandro Cejas, durante una discusión y le ocasionó heridas graves, por lo que finalmente falleció. Ante esta situación, el atacante quedó imputado por el delito de homicidio.

En este marco, la escena quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona, y rápidamente la hermana de la víctima, Silvina Cejas, avisó a la Policía, que arrestó al agresor y lo trasladó hacia una comisaría cercana.

Tras una intensa búsqueda por parte de la Policía local, Cejas fue interceptado en la intersección de Ruta Panamericana y Ruta 25, en el partido de Pilar, cuando intentaba fugarse. Ahora, la causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Número 1.

Un policía retirado fue a buscar cigarrillos y lo asesinaron de un balazo en Merlo

Un exintegrante de la Policía Federal fue asesinado de un disparo en el partido bonaerense de Merlo mientras se acercaba a su vehículo para buscar cigarrillos. Los delincuentes huyeron del lugar y son intensamente buscados por las autoridades.

El hecho se registró en la calle Medrano al 300, donde la víctima, identificada como Julio César Reyes y que tenía 58 años, tomaba mate junto a su pareja, Stella Maris Cuti. En este marco, su esposa señaló que su marido ingresó al automóvil, ella escuchó una frenada y un disparo, mientras que después halló al hombre con un disparo en su cabeza y fue trasladado al Hospital Eva Perón, donde finalmente falleció.

En tanto, la mujer entregó un arma de fuego de Reyes que encontró en el auto y advirtió que faltaba su billetera. Por su parte, el personal de la Policía Científica trabajó en el lugar y secuestró una vaina servida calibre 9 milímetros sobre el pavimento, identificó dos muestras de presunta sangre y dos rastros dactilares, mientras se aguarda el relevamiento de las cámaras de seguridad y testigos.

En tal sentido, la causa se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación 4 de Morón, que la caratuló como homicidio, aunque todavía no identificó a los acusados.

