Por el hecho fallecieron dos niños de 2 y 4 años y la niñera producto de intoxicación por monóxido de carbono. La madre de los menores los encontró cuando llegó de trabajar.

En medio de la conmoción por la trágica muerte de dos niños y una niñera por una posible intoxicación de monóxido de carbono en Villa Devoto, la empresa Metrogas realizó las primeras evaluaciones para lograr determinar qué sucedió .

Tragedia en Villa Devoto: encontraron muertos a dos hermanos y a su niñera e investigan si fue por monóxido de carbono

Según se arrojó del informe preliminar, había graves afectaciones en la ventilación del calefón , es decir, que “ estaba obstruida la ventilación del calefón por escombros” , lo que generó la concentración de monóxido en el interior del departamento.

El hecho ocurrió este lunes cuando personal de la Comisaría Vecinal 11B de la Policía de la Ciudad tomó conocimiento de la situación, alrededor de las 18, tras un llamado al 911 de parte de la madre de los niños, de 2 y 4 años .

Al realizar el llamado, detalló que las tres víctimas estaban inconscientes dentro de la casa ubicada en la calle Mercedes al 4400, de la ciudad porteña mencionada. Al lugar llegaron los bomberos y personal del SAME, quienes confirmaron la muerte de la niñera de 32 años . Por su parte, los menores fueron trasladados al Hospital Zubizarreta, donde fallecieron horas después.

En el caso interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, a cargo de Marcelo Roma, y se iniciaron actuaciones por “averiguación de causales de muerte”.

Qué hacer ante la sospecha una fuga de monóxido

Abrir puertas y ventanas para ventilar el ambiente

Salir inmediatamente al aire libre

Llamar al SAME (107), a los bomberos o al número de emergencias de la zona

No entrar a la vivienda hasta que profesionales lo autoricen

Detectores de monóxido de carbono: qué son y para qué funcionan

Los profesionales de la salud coinciden en que la inhalación de monóxido de carbono es una de las principales causas de muerte por intoxicaciones en el mundo. Para ello, se recomienda la utilización de los detectores de CO, unos dispositivos con sensores de uso doméstico de fácil instalación.

“Existe detectores de monóxido de carbono y gas. Algunos tienen un display digital y tienen una alarma que es altamente sonora, tiene 85 decibeles. Estos artefactos duran aproximadamente 10 años, después hay que cambiarlo”, explicó el médico Guillermo Capuya en La Mañana por C5N.

El mismo no se coloca en cualquier lugar de los ambientes y tampoco se debe instalar sobre un artefacto de gas, debe mantener las medidas de distancias requeridas, no se puede colocar en lugares donde el flujo de aire de la habitación a controlar quede obstruido por muebles o cortinas.

Estos detectores deben ser colocado en la pared a 1.8 m de distancia horizontal del artefacto alimentado a gas más cercano, y entre 15 y 30 cm del punto más alto del techo de ese ambiente.