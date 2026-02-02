Frustraron una masacre escolar planificada por dos menores de edad en Buenos Aires y Jujuy La investigación comenzó tras un alerta emitido por el FBI sobre mensajes antisemitas, de odio y racistas difundidos por dos usuarios en las redes sociales. Por + Seguir en







Durante los allanamientos se incautaron cuchillos de caza, municiones, dispositivos electrónicos y material con simbología nazi.

Una masacre planificada por dos menores de edad contra distintos colegios en las provincias de Buenos Aires y Jujuy fue frustrada este lunes luego de una investigación judicial.

Según informó la agencia Noticias Argentinas a partir de fuentes policiales, la investigación comenzó tras un alerta emitido por el FBI, el cual advertía sobre mensajes antisemitas, de odio y racistas difundidos por dos usuarios en las redes sociales.

Efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal realizaron tareas de campo y constataron que uno de los implicados reside en la ciudad de La Quiaca y el segundo en la localidad balnearia de Miramar, al tiempo que detectaron otros dos domicilios en los partidos bonaerenses de Quilmes y San Martín.

En este contexto, el Juzgado Federal de Mar del Plata N°3 ordenó los allanamientos pertinentes mediante los que se incautaron cuchillos de caza, municiones de arma de fuego, tres notebooks, una tablet, siete teléfonos celulares, material con simbología nazi y documentación de interés para la causa, que fue caratulada como “intimidación pública”. Los objetos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor.