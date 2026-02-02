2 de febrero de 2026 Inicio
Confirmaron la autorización para la extradición de Pequeño J: cuánto podría demorar su llegada a Argentina

En las últimas horas el Gobierno de Perú había aprobado el traslado de Tony Janzen Valverde Victoriano, principal acusado por el brutal asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi en septiembre de 2025.

La extradición de Pequeño J podría darse en uno o dos meses 

Bastian Jerez permanece internado.
Operaron a Bastian por séptima vez y sigue en terapia intensiva

La medida la oficializó el Poder Ejecutivo peruano el sábado 30 de enero, y según se detalló ahora, las autoridades de ambos países deberán coordinar la logística necesaria para trasladar al joven de 20 años que está detenido en Lima desde septiembre tras fugarse de la justicia argentina.

Pequeño J está siendo investigado por el delito de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí de los brutales asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, cometido en septiembre del 2025 en Florencio Varela.

Sin embargo, según trascendió, la derivación de Valverde al país recién se podrá llevar a cabo dentro de uno o dos meses, ya que el juez federal, Jorge Rodríguez, solicitó que el acusado sea extraditado por el máximo de los delitos, entre ellos narcotráfico y hasta trata de personas.

“Hay un montón de líneas investigadas que se abren en este caso”, señalaron, motivo por el cual, si a Valverde lo extraditan por homicidio, queda limitado a que solo lo indaguen por ese delito, lo que provocaría que “se anule todo lo obtenido en su contra”.

De igual modo, indicaron que “no es una vuelta a cero de la extradición, sino que solo va a tardar un poco más su llegada con el objetivo de que el juez amplíe la acusación”.

Pequeño J

"Pequeño J" fue capturado y encarcelado en Perú hasta tanto se ejecute su extradición

El arresto de Valverde ocurrió mientras intentaba escapar oculto en un camión cargado con pescado que circulaba por la ruta Panamericana Sur en su país de origen. El rastreo de su teléfono celular permitió que la Policía Nacional y la Bonaerense localizaran su posición exacta. Durante el procedimiento de captura, el acusado intentó desligarse de los hechos y aseguró: "Me están echando la culpa nada más, no matamos a nadie".

Desde su captura, el imputado permanece bajo custodia en el Penal de Nuevo Imperial, ubicado en la zona de Cañete, bajo un régimen de detención preventiva. Este centro penitenciario atraviesa una crisis por hacinamiento extremo, con una población que duplica la capacidad de alojamiento. El Instituto Nacional Penitenciario del Perú confirmó que el sitio alberga casi 2.000 internos cuando su capacidad es para poco más de 1.000 reclusos.

