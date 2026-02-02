2 de febrero de 2026 Inicio
Tragedia camino a Las Grutas: murió un joven por un choque entre un auto y una moto

La víctima falleció debido a las graves heridas, mientras que el conductor del automóvil se trata de un policía retirado. Ambos vehículos sufrieron destrozos.

Por
El hecho se produjo en Río Negro.

El hecho se produjo en Río Negro.

Un joven murió luego de que chocara con su moto contra un auto en la provincia de Río Negro, lo que conmocionó a la comunidad debido a que el hecho se produjo en una zona muy concurrida en época de vacaciones. Las autoridades buscan establecer los motivos del accidente.

El suceso se registró a la altura del kilómetro 1.007 de la Ruta 22, cerca de la localidad de Darwin, donde una familia, que circulaba a bordo de un Chevrolet Prisma blanco desde la ciudad neuquina de Zapala en dirección a Las Grutas chocó una moto de 110 centímetros cúbicos.

La víctima, identificada como Mario Oscar Navarro, de 26 años, transitaba en sentido Choele Choel-Darwin y falleció a causa de las graves heridas. En tanto, el auto era conducido por un policía retirado de 66 años, que se encontraba acompañado por su esposa de 63, dos adultos de 67 y un menor de 7.

Ambos vehículos sufrieron destrozos ya que la rueda delantera izquierda se desprendió del Prisma y la moto quedó al costado de la traza, motivo por el que intervino el personal de la Comisaría 8° de Choele-Choel. En este marco, integrantes del Gabinete de Criminalística realizó peritajes de rigor, mientras que el Cuerpo de Seguridad Vial interrumpió el tránsito durante varios minutos y preservó la escena del hecho.

