Se incendió un departamento en Palermo: hubo al menos siete personas asistidas

El hecho se produjo en la cocina de una vivienda del piso 11. Los bomberos extinguieron las llamas, en el marco de un amplio operativo en la zona.

El hecho se produjo en Palermo.

Al menos siete personas fueron asistidas debido a un incendio en un departamento del barrio porteño de Palermo, por el cual las autoridades desplegaron un amplio operativo en la zona e interrumpieron la circulación del tránsito.

El parte del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), al que accedió C5N, expuso que el hecho se produjo en un edificio ubicado sobre Avenida Santa Fe 3373, donde se incendió la cocina de un departamento del piso 11. En este marco, cinco mujeres y dos hombres fueron asistidos, de los cuales dos debieron ser trasladados al Hospital Rivadavia por inhalación de monóxido de carbono.

En tanto, fuentes del SAME detallaron a este medio que el edificio fue desalojado. "Se evacuaron 50 personas entre adultos y menores. Se oxigenaron en el lugar a tres adultos: dos femeninas y un masculino. Personal de Bomberos subió al piso 11 junto al SAME para evaluar a dos personas que se encontraban en el lugar y no podían descender. Alberto Crescenti dirigió el operativo en el lugar", expresaron.

En tal sentido, marcaron que se interrumpió la circulación de vehículos en Avenida Santa Fe, entre Jerónimo Salguero y Vidt. Además del SAME y el personal de Bomberos de la Ciudad, del operativo fueron parte Policía Federal, Defensa Civil y agentes de tránsito.

