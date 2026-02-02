El adolescente acusado del brutal ataque a Thiago en Pinamar se negó a declarar El chico de 17 años fue indagado por la justicia mientras se espera el perfil psicológico y psiquiátrico. El menor permanece detenido tras ser acusado de provocarle una fractura de cráneo con hundimiento a su amigo que quedó internado en terapia intensiva. Por + Seguir en







La fiscal Mónica Ferre dispuso que el agresor quede alojado en el Centro de Detención de Menores de Dolores.

El adolescente de 17 años acusado de haberle dado una brutal golpiza a su amigo Thiago en Pinamar, se negó a declarar. El menor fue indagado por la fiscal por el delito de lesiones, mientras se esperan los resultados de la evaluación del perfil psicológico y psiquiátrico del menor. El imputado permanece detenido en el Centro de Detención de Menores de Dolores.

El acusado fue arrestado el viernes pasado cuando el otro menor de 14 años que lo acompañaba se quebró ante la policía y contó la verdad de lo que había sucedido. La fiscal Mónica Ferre, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Dolores, dispuso que el agresor quede detenido en el Centro de Detención de Menores de esa ciudad. Al día siguiente, la imputación se convirtió aprehensión en detención por lo que hoy lunes fue indagado por el delito de lesiones.

Según relataron fuentes del caso, el chico de 17 años se negó a declarar y sus defensores pidieron como evacuación de citas que se cite a testigo y víctima, previsto para este martes vía telemática. Luego se procederá a realizar la audiencia de prisión preventiva en el juzgado de Garantías del joven de Dolores. “Ahí se resolverá si el acusado continúa preso o si se morigeran las condiciones de detención”, aseguraron.

Por el lado de la familia de la víctima, se mantienen a la expectativa de los avances de la justicia pero fueron muy claros respecto a que no quieren represalias y pidieron que se libere al menor acusado ya que lo conocen desde muy pequeño y lo estiman como un miembro de su propia familia. ”Los queremos como a nuestros hijos también. Estamos dolidos por lo que pasó, pero no tenemos odio ni nada. Es más, queremos que Thiago salga de todo esto y el chico que está detenido se vaya a la casa también“, expresó el papá del chico internado en terapia intensiva.

En cuanto a Thiago, se encuentra clínicamente estable aseguraron sus padres, pero aún así debe permanecer en terapia intensiva para que pueda ser monitoreado de cerca por los médicos. La víctima había sido trasladada primero a un centro de salud local y luego derivado al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, donde permanece internado con un hematoma cerebral no quirúrgico.