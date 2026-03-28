Entre Ríos: explosiones en un bar de Villaguay dejaron 3 heridos graves y destrozos totales

Una acumulación de gases generó un incendio en El Patio Resto Bar. Hay tres personas en estado crítico, con quemaduras en el 80% en su cuerpo. El lugar quedó reducido a escombros.

Una serie de explosiones en un bar céntrico de Villaguay , en Entre Ríos , dejó un saldo de 4 heridos, 3 de ellos en estado crítico, y destrozos totales en el lugar.

El siniestro empezó a las 22 del viernes con una explosión de gran magnitud y otras de menor intensidad que destruyeron en su totalidad a El Patio Resto Bar, ubicado en San Martín 520.

El estruendo se escuchó en gran parte de la ciudad, de más de 55 mil habitantes, y generó pánico entre los vecinos y quienes estaban el Cine Berisso. "Se escuchó una explosión muy grande y luego todo fue fuego", relataron unos testigos presenciales.

Los Bomberos Voluntarios lucharon para apagar las llamas durante varias horas, para evitar que el fuego se extienda a las viviendas vecinas. El inspector Santiago Cerda Cáceres , jefe Departamental de Villaguay, confirmó que la primera línea investigativa habla de una "acumulación de gases".

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La investigación

Según las pericias preliminares, el fiscal Sergio Salinsky destacó que el fuego se habría originado en el patio trasero del restaurante. "Se investiga si el origen fue una pérdida de gas envasado mientras se realizaban tareas de cocina con garrafas", detalló el funcionario judicial. El lugar está clausurado hasta que se terminen de recolectar las pruebas entre los restos carbonizados.

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Los heridos en estado crítico

Como saldo del siniestro, hay 4 personas heridas y 3 de ellas en estado reservado debido a la complejidad de las lesiones, por lo que se pidió una cadena de oración.

Martín Kloster (43 años), el dueño del lugar, está internado en terapia intensiva en Paraná con quemaduras de primer y segundo grado en el 44% de su cuerpo. Tiene lesiones en el tórax, antebrazos y muslos y una herida cortante en una pierna. Será trasladado al hospital de Concordia.

Lucía Antonela Karg (29 años), fue atendida primero en el hospital local y luego derivada al hospital San Martín de Paraná, con un 80% de su cuerpo quemado. En el caso de Nicolás Consi (25 años), fue derivado al hospital de Concordia. Una cuarta persona sigue en el Hospital Santa Rosa y se encuentra fuera de peligro.