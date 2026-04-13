13 de abril de 2026 Inicio
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Tragedia en Pilar: tres jóvenes murieron por un incendio en una casa

El fuego se originó en una estufa y luego se propagó en distintas partes de la vivienda. Una de las víctimas estaba embarazada.

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El hecho se produjo en Pilar.

El hecho se produjo en Pilar.

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Un total de tres jóvenes murieron por un incendio de una casa en la localidad pilarense de Del Viso, que se originó en una estufa y luego se propagó. Además, otras tres personas sufrieron heridas y fueron asistidas por un grupo de médicos.

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El hecho se produjo en una vivienda situada en calle Golf Club Necochea, ubicada en el barrio De Vicenzo, donde el hermano de dos víctimas se comunicó con la Policía después de que escapara de la vivienda. Ante esta situación, los bomberos extinguieron el incendio y encontraron los cuerpos, identificados como Milagros Arenales, quien tenía 21 años y se encontraba embarazada; Milagros Maidana, también de 21; y Tomás Maidana, de 19.

En tanto, un hombre fue hospitalizado por quemaduras en el rostro y sus brazos, mientras que su pareja tuvo una crisis nerviosa y su sobrina presentaba signos de asfixia. Según marcaron los testigos, una de las víctimas buscó refugiarse en un placard y otra con la reja de una ventana, pero finalmente fallecieron debido a las llamas.

Las autoridades iniciaron una investigación del suceso, que apunta a establecer el motivo del incendio originado en la estufa y determinar posibles responsabilidades.

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Momentos de tensión se vivieron en el centro porteño cuando un incendio se desató en un departamento ubicado en el piso 11 de un edificio sobre la Avenida Corrientes al 1500. Varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad y personal del SAME se hicieron presentes en el lugar: solo dos personas fueron atendidas, sin necesidad de ser hospitalizadas.

departamentos. Como consecuencia del siniestro, una nena de 5 años y su madre, de 30, fueron asistidas por personal médico en el lugar. Ambas se encontraban fuera de peligro y no requirieron traslado a un hospital.

Según informó el director del SAME, Alberto Crescenti, "por suerte se evacuó en orden y no tuvimos que derivar a nadie a los hospitales que ya estaban alertados para recibir pacientes". Además, añadió en diálogo con TN: "Lo que se debe hacer, en el supuesto caso de que no se pueda salir, es cerrar con toallas húmedas en toda hendija donde pueda entrar humo hasta que bomberos puedan acceder".

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