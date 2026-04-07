7 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

El jugador argentino que apagó un incendio en pleno partido y fue héroe en Suiza

Ezequiel Schelotto, capitán, accionista y vicepresidente, captó la atención de todo el mundo con su rápida reacción para resolver una situación que quemaba en pleno encuentro de su FC Paradiso ante Bavois por la tercera división helvética.

Por
Ezequiel Schelotto

Ezequiel Schelotto, héroe del día en Suiza.

Captura

El argentino Ezequiel Schelotto cumple varios roles en el FC Paradiso de la tercera división de Suiza: es jugador, accionista y vicepresidente. Sin embargo, a partir de este fin de semana podría agregarse una nueva etiqueta: héroe.

El momento de tensión en la capital de Chile.
Te puede interesar:

Mal momento para los hinchas de Boca en Chile: fueron atacados por la barra de Colo Colo

En pleno partido como local ante Bavois por la vigésima quinta fecha de la Promotion League, hubo un hecho anormal: una de las redes que separa el campo de juego del estacionamiento comenzó a prenderse fuego.

Los presentes, fríos para la reacción, miraban atónitos, pero el Galgo no dudó. Salió corriendo y buscó una manguera para combatir las llamas.

Las imágenes se volvieron virales en todo el mundo y Schelotto. En su caso, "heroica actuación" y "apagar un incendio" se convirtieron en expresiones literales.

La heroica actuación de Ezequiel Schelotto en Suiza

El Galgo resolvió una situación caliente en el Paradiso FC de la tercera división helvética, donde también actúa como accionista y vicepresidente.

Embed

El triple rol de Ezequiel Schelotto en FC Paradiso

El Galgo vistió en Argentina las camisetas de Racing, Aldosivi y Deportivo Morón. También pasó por varios clubes de Italia, Portugal e Inglaterra. Pero encontró su Paradiso en Suiza: allí, a comienzos de 2026, adquirió parte del paquete accionario del club y asumió como vicepresidente, sin dejar de ser capitán dentro de la cancha.

Este escenario tuvo un ingrediente poco feliz: el escándalo con Maxi López, quien había sido socio en el proyecto del club. Schelotto denunció que el exdelantero se fue "de un día para otro", dejando deudas y obligándolo a hacerse cargo económicamente del plantel para sostener la estructura.

Noticias relacionadas

El últmo partido en el Monumental entre River y Boca se disputó el abril del 2025. El Millo se impuso por 2 a 1.

Superclásico: River anunció cuándo y cómo será la venta de entradas frente a Boca

Luego de alejarse de la actividad profesional, Razzotti orientó su carrera hacia la formación en gerencia deportiva. 

Jugó en Vélez, luego se fue a México y a Europa a probar suerte, volvió a un grande de Argentina y se retiró muy joven

La final de la Libertadores se jugará en Montevideo el 28 de noviembre.

Los impactantes premios que reparte la Copa Libertadores 2026: cuánto dinero recibirá el campeón

Boca volverá a la Libertadores tras dos años de ausencia con la ilusión de volver a ganarla

Se acabó la espera y arrancan la Libertadores y la Sudamericana: la agenda completa de los argentinos

Boca debutará en la Copa Libertadores en Chile desde las 21:30 en el estadio San Carlos de Apoquindo

Arranca el sueño: Boca pone primera en la Libertadores ante la Católica en Chile

Ignacio Lago presentó a su novio públicamente.

Un jugador de Colón presentó a su novio públicamente: "Es un amor irracional"

Rating Cero

Juli Argenta está embarazada.

Juli Argenta, periodista de LAM, confirmó que está embarazada

Santiago Del Moro confirmó que Andrea Del Boca no regresará a Gran Hermano

Del Moro confirmó que Andrea del Boca no continuará en Gran Hermano "por decisión médica"

Se separó Flor Vigna.

Flor Vigna se separó del artista Lauta luego de dos años de relación

La serie que estrenó Netflix es un spin off de A todos los chicos de los que me enamoré. 
play

Esta serie de Netflix llegó con su tercera temporada, resuelve muchas dudas y llegó a lo más visto del momento: cómo se llama

Marilina Bertoldi recibió insultos y amenazas de hinchas de Independiente por su tatuaje.

La explicación de Marilina Bertoldi por su tatuaje viral del escudo de Independiente: "Es lo más estúpido que hice"

La dinámica entre ambos, especialmente en Luke Cage e Iron Fist, tenía ese aire clásico de “pareja improbable” que termina funcionando. Y eso es algo que muchos esperan volver a ver ahora. 

Iron Fist y Luke Cage vuelven a Marvel en Daredevil: Born Again 3 y ya están las primeras imágenes

últimas noticias

El Mono Navarro Montoya fue acusado por un restaurante de Tandil.

Santamarina de Tandil negó deudas con el "Mono" Navarro Montoya tras las acusaciones: "Lo repudiamos"

Hace 1 hora
Peligra el servicio de colectivos en el AMBA para el miércoles 8 de abril. 

¿Habrá colectivos el miércoles en el AMBA? La advertencia que lanzaron las empresas

Hace 1 hora
El momento de tensión en la capital de Chile.

Mal momento para los hinchas de Boca en Chile: fueron atacados por la barra de Colo Colo

Hace 1 hora
Juli Argenta está embarazada.

Juli Argenta, periodista de LAM, confirmó que está embarazada

Hace 1 hora
Tensión en Medio Oriente: a qué hora termina el ultimátum de Trump a Irán

Tensión en Medio Oriente: a qué hora termina el ultimátum de Trump a Irán

Hace 2 horas