El jugador argentino que apagó un incendio en pleno partido y fue héroe en Suiza

Ezequiel Schelotto, capitán, accionista y vicepresidente, captó la atención de todo el mundo con su rápida reacción para resolver una situación que quemaba en pleno encuentro de su FC Paradiso ante Bavois por la tercera división helvética.

El argentino Ezequiel Schelotto cumple varios roles en el FC Paradiso de la tercera división de Suiza : es jugador, accionista y vicepresidente. Sin embargo, a partir de este fin de semana podría agregarse una nueva etiqueta: héroe .

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En pleno partido como local ante Bavois por la vigésima quinta fecha de la Promotion League, hubo un hecho anormal: una de las redes que separa el campo de juego del estacionamiento comenzó a prenderse fuego .

Los presentes, fríos para la reacción, miraban atónitos, pero el Galgo no dudó. Salió corriendo y buscó una manguera para combatir las llamas .

Las imágenes se volvieron virales en todo el mundo y Schelotto. En su caso, " heroica actuación" y "apagar un incendio" se convirtieron en expresiones literales .

El Galgo resolvió una situación caliente en el Paradiso FC de la tercera división helvética, donde también actúa como accionista y vicepresidente.

Embed JUGADOR, ACCIONISTA Y... ¡¡BOMBERO DEL CLUB!! Ezequiel, el Galgo, Schelotto fue HÉROE este fin de semana en la 3° División de Suiza. Se prendió fuego la red que separa el campo de juego con el estacionamiento y el argentino apareció corriendo con una manguera al rescate. El… pic.twitter.com/qi9oQWrYQg — SportsCenter (@SC_ESPN) April 6, 2026

El triple rol de Ezequiel Schelotto en FC Paradiso

El Galgo vistió en Argentina las camisetas de Racing, Aldosivi y Deportivo Morón. También pasó por varios clubes de Italia, Portugal e Inglaterra. Pero encontró su Paradiso en Suiza: allí, a comienzos de 2026, adquirió parte del paquete accionario del club y asumió como vicepresidente, sin dejar de ser capitán dentro de la cancha.

Este escenario tuvo un ingrediente poco feliz: el escándalo con Maxi López, quien había sido socio en el proyecto del club. Schelotto denunció que el exdelantero se fue "de un día para otro", dejando deudas y obligándolo a hacerse cargo económicamente del plantel para sostener la estructura.