11 de noviembre de 2026 Inicio
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Tragedia en Catamarca: un nene de 7 años murió al caer de un juego infantil en una plaza

La víctima sufrió un severo traumatismo de cráneo tras impactar su cabeza contra el suelo. La Fiscalía ordenó peritajes en la estructura del espacio público para determinar la existencia de posibles fallas de mantenimiento.

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El accidente ocurrió en una plaza de la localidad de Saujil.

El accidente ocurrió en una plaza de la localidad de Saujil.

Un nene de 7 años, identificado como Ian Argañaraz, murió tras caer de un juego y golpear su cabeza contra el suelo este lunes por la tarde en una plaza de la localidad de Saujil, en la provincia de Catamarca.

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Los equipos de emergencias trasladaron al menor de urgencia hacia el Hospital de Niños Eva Perón, en la capital provincial. El paciente ingresó con un cuadro crítico y, a pesar de las maniobras de los especialistas, los médicos confirmaron su muerte pasadas las 2 de la madrugada.

La autopsia forense determinó que la causa del deceso fue un traumatismo de cráneo grave que provocó un shock neurogénico irreversible. La Fiscalía de Instrucción de Andalgalá autorizó la entrega del cuerpo a los padres una vez finalizado el procedimiento legal.

El suceso motivó la apertura de una investigación judicial para esclarecer las circunstancias exactas de la caída. El fiscal interviniente ordenó a los efectivos de la Comisaría de Saujil y a los peritos policiales la inspección del sector del accidente.

Investigan desperfectos en los juegos de la plaza

Los especialistas analizan la estructura para detectar problemas mecánicos, fallas en las fijaciones o deficiencias de mantenimiento previas al siniestro. Las autoridades también recopilan los testimonios de las personas presentes en las inmediaciones del parque al momento del hecho.

La Escuela Primaria Nº391 "San Miguel" emitió un comunicado institucional de apoyo: "Con profundo pesar, la comunidad educativa acompaña a Eduardo Argañaraz y Ernestina Carrizo ante la irreparable pérdida de su querido hijo y alumno de nuestra institución. Elevamos una oración por su eterno descanso y pedimos por la fortaleza de toda su familia en este momento de inmenso dolor".

La docente del menor difundió un texto para despedirlo: "Será difícil llegar al aula y no verte. Casi siempre el primero. Fuiste un alumnito ejemplar y cariñoso". La maestra concluyó su mensaje: "Dios y la Virgen del Valle te amparen como lo hicieron tus estupendos padres. Descansa en paz, querido Ian. Dale a tus papis y familia la fuerza para salir adelante".

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