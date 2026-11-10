Tragedia en Catamarca: un nene de 7 años murió al caer de un juego infantil en una plaza La víctima sufrió un severo traumatismo de cráneo tras impactar su cabeza contra el suelo. La Fiscalía ordenó peritajes en la estructura del espacio público para determinar la existencia de posibles fallas de mantenimiento. Por Agregar C5N en









El accidente ocurrió en una plaza de la localidad de Saujil.

Un nene de 7 años, identificado como Ian Argañaraz, murió tras caer de un juego y golpear su cabeza contra el suelo este lunes por la tarde en una plaza de la localidad de Saujil, en la provincia de Catamarca.

Los equipos de emergencias trasladaron al menor de urgencia hacia el Hospital de Niños Eva Perón, en la capital provincial. El paciente ingresó con un cuadro crítico y, a pesar de las maniobras de los especialistas, los médicos confirmaron su muerte pasadas las 2 de la madrugada.

La autopsia forense determinó que la causa del deceso fue un traumatismo de cráneo grave que provocó un shock neurogénico irreversible. La Fiscalía de Instrucción de Andalgalá autorizó la entrega del cuerpo a los padres una vez finalizado el procedimiento legal.

El suceso motivó la apertura de una investigación judicial para esclarecer las circunstancias exactas de la caída. El fiscal interviniente ordenó a los efectivos de la Comisaría de Saujil y a los peritos policiales la inspección del sector del accidente.

Investigan desperfectos en los juegos de la plaza Los especialistas analizan la estructura para detectar problemas mecánicos, fallas en las fijaciones o deficiencias de mantenimiento previas al siniestro. Las autoridades también recopilan los testimonios de las personas presentes en las inmediaciones del parque al momento del hecho.