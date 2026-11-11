11 de noviembre de 2026 Inicio
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Tragedia en Coronel Dorrego: un productor rural apareció muerto e investigan si lo atacó un carnero

La autopsia realizada al cuerpo de Carlos Narciso Castiñeira, de 81 años, reveló que el fallecimiento derivó de severas lesiones en el tórax. Dichos traumatismos resultan totalmente compatibles con la violenta embestida de un ovino de gran porte.

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Carlos Narciso Castiñeira tenía 81 años.

Carlos Narciso Castiñeira tenía 81 años.

Un productor rural de 81 años, identificado como Carlos Narciso Castiñeira, apareció muerto el martes en un campo de la localidad bonaerense de Coronel Dorrego, donde la Justicia investiga si el hombre falleció tras recibir el ataque directo de un carnero de su propio establecimiento agropecuario.

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La víctima permanecía desaparecida desde el domingo anterior, momento en que sus familiares perdieron todo contacto con él y comenzaron una búsqueda que culminó con el hallazgo del cadáver junto a su camioneta, en un predio ubicado sobre el kilómetro 621 de la Ruta Nacional 3.

Las primeras hipótesis policiales evaluaron la posibilidad de un homicidio debido a la presencia de una visible herida en la zona izquierda de la cabeza, pero los peritajes médicos posteriores descartaron la intervención de terceros en el episodio.

El informe forense determinó que la muerte se produjo a causa de un hemoneumotórax y un traumatismo de tórax, cuadros clínicos que coinciden de manera precisa con el impacto propinado por el cráneo de un mamífero de considerable fuerza física.

El comportamiento agresivo de un carnero resulta clave para orientar la investigación

El comportamiento violento de un carnero de pelaje blanco y negro presente en la escena resultó clave para la causa, ya que el animal intentó embestir a los efectivos policiales y a un peón vecino que pretendieron acercarse al cuerpo sin vida de Castiñeira.

La conducta territorial o reproductiva de los machos ovinos suele detonar embestidas de alta peligrosidad, capaces de infligir roturas óseas, hemorragias internas y lesiones mortales sobre personas adultas que se crucen en su trayectoria.

La causa judicial continúa su trámite bajo la carátula de "averiguación de causales de muerte", a cargo del fiscal Leopoldo Vega, titular de la Ayudantía Fiscal de Coronel Dorrego, cuya línea principal ratifica la hipótesis de un trágico accidente rural.

La noticia causó conmoción en la comunidad local, donde Castiñeira ostentaba un amplio reconocimiento por su labor como artesano de metales preciosos, cuchillos y mates, actividad orfebre que el Centro Cultural de la zona documentó en un catálogo digital.

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