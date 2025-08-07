7 de agosto de 2025 Inicio
Tragedia en Miami: se conocieron los resultados de la autopsia de la tercera niña que murió junto a Mila Yankelevich

La Oficina de Medicina Forense de Miami Dade informó los motivos del fallecimiento de la chica de 11 años, hija de padres argentinos. Es una de las tres menores que perdieron la vida junto a la nieta de Cris Morena y Erin Victoria Ko Han.

La Oficina de Medicina Forense de Miami Dade informó que Arielle Mazi Buchman, a quien su círculo íntimo llamaba “Ari”, murió por complicaciones debidas al ahogamiento. Buchman era estudiante de quinto grado de la Lehrman Day School y estuvo internada en terapia intensiva hasta que se confirmó su deceso.

Las víctimas formaban parte de una colonia de verano de la Miami Youth Sailing Foundation, una organización local dedicada a la esperanza de navegación para chicos. El velero zarpó el lunes 28 de julio por la mañana al comando de una instructora de 19 años.

Entre las víctimas, se encontraba Mila Yankelevich, de 7 años, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca y nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

Muerte de Mila Yankelevich: el doloroso testimonio de la familia de la nena que sobrevivió al accidente

A más de una semana de la muerte de Mila Yankelevich, la última niña que estaba internada recibió el alta y su familia emitió un fuerte comunicado enviando un sentido mensaje a los familiares de quienes perdieron a la nena. “Nuestros corazones están rotos por los que sufrieron la tragedia”, señalaron.

Se trata de Calena Areyan Gruber, la niña de 7 años que fue dada de alta recientemente, quien había quedado internada en el Hospital Jackson Memorial en estado reservado tras el siniestro ocurrido en Bahía de Biscayne, en la costa de Miami Beach.

El fatal accidente ocurrió el lunes 28 en Miami entre una barcaza y un velero que se cobró la vida de tres menores de edad, una de ellas la nieta de los productores Cris Morena y Gustavo Yankelevich, la chilena Erin Ko, de 13 años, y Arielle Buchman, de 10 años, hija de familiares argentinos.

Los padres de Calena señalaron estar “profundamente conmovidos e increíblemente agradecidos por la gran cantidad de oraciones y amabilidad que hemos recibido de la comunidad”. “Ahora pedimos respetuosamente privacidad mientras nos enfocamos en sanar y procesar esta difícil situación”, solicitaron.

Nuestros corazones están rotos por las familias que sufrieron la tragedia más impensable en la colisión de la semana pasada. Este es un recordatorio profundamente desgarrador de cuán repentina y sin sentido puede cambiar la vida”, indicó el escrito de Karina Gruber Moreno y Enrique Areyan Viqueira, oriundos de Seattle, pero se encontraban en Miami.

Y cerraron: “En un instante, lo que debería haber sido un día de alegría y conexión en el agua se convirtió en una fuente de dolor inimaginable. Nuestros corazones permanecerán para siempre con las familias involucradas en este trágico incidente”.

