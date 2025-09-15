De qué se trata Las Maldiciones, el trhiller político argentino con una trama al norte de nuestro país

La miniserie, basada en una novela de Claudia Piñeiro, está protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Gustavo Bassani. Se estrenó el viernes 12 de septiembre.

La ficción de tres episodios es un thriller político con elementos de western. No adapta literalmente la obra original, sino que hace foco en las tensiones familiares a partir de sus personajes principales: el gobernador Fernando Rovira (Leonardo Sbaraglia), su secretario Román Sabaté (Gustavo Bassani), su madre Irene (Alejandra Flechner), su esposa Lucrecia (Monna Antonópulos) y su hija Zoe (el debut de la joven jujeña Francesca Varela).

Está en Netflix y es un documental sobre la historia real de un ladrón que robó 19 bancos

“Las Maldiciones” se filmó en ocho locaciones de la provincia de Jujuy , incluyendo La Quiaca y Susques , la localidad más alta del país accesible por ruta pavimentada, ubicada a 3.896 metros por sobre el nivel del mar.

Esto implicó un evidente desafío para la logística de producción, sobre todo teniendo en cuenta que en Susques no hay agua potable (está contaminada con litio) ni talleres mecánicos, y cuenta con limitada capacidad hotelera y de servicios. El rodaje de la miniserie se extendió durante 34 jornadas entre junio y agosto de 2024 . Participaron más de 257 profesionales de distintas áreas, de los cuales 73 fueron personas del norte. La principal figura del talento local fue la joven jujeña Francesca Varela , de tan solo 12 años, que protagoniza la miniserie que ya se encuentra disponible en septiembre de 2025.

En el norte argentino , la hija del gobernador es secuestrada por su hombre de confianza mientras se vota la sanción de una ley crucial de explotación del litio. La trama política devela una trama familiar y se exponen las tensiones entre el poder y la filiación. Esta historia cuenta “Las maldiciones” , la nueva miniserie argentina de Netflix basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro . Dirigida por Daniel Burman y Martín Hodara , se puede ver en la plataforma desde el 12 de septiembre .

Una de las modificaciones centrales respecto de la novela (publicada en 2017) fue sacar la historia de Buenos Aires . En la miniserie, Rovira no es un líder político porteño, sino un candidato a gobernador de una provincia del norte argentino . El paisaje se impone y habilita la atmósfera de western, donde la inmensidad y la hostilidad del entorno traza una continuidad con el estado emocional de los personajes: aislamiento, soledad y desconexión .

A pesar de que las particularidades de la trama pueden tentar una búsqueda de referencias con figuras o historias reales de la política argentina, Burman, que viene de filmar las dos temporadas de “Iosi, el espía arrepentido” (en ese caso basado en una investigación periodística) aseguró que la ficción no tiene referencias literales.

“La realidad es que la serie no está inspirada en ningún político en particular y tiene que ver con poner el foco entre dos mundos que parecen irreconciliables: las arenas de las conspiraciones y complejidades del mundo político y público, y los dramas personales y familiares. Y cómo de alguna manera el desborde de un universo llega al otro. Todo drama político esconde un drama personal y familiar. No está trabajando con una realidad política en particular pero sí con una realidad de la existencia humana, en la que detrás de todo hombre con poder siempre hay una persona con grietas, conflictos y maldiciones”, contó el director en una rueda de prensa de la que participó La Capital.

las-maldiciones

Tráiler de Las Maldiciones

Embed - Las Maldiciones | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Las Maldiciones

Los personajes principales: el gobernador Fernando Rovira (Leonardo Sbaraglia), su secretario Román Sabaté (Gustavo Bassani), su madre Irene (Alejandra Flechner), su esposa Lucrecia (Mónica Antonópulos) y su hija Zoe (el debut de la joven jujeña Francesca Varela).