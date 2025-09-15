IR A
IR A

Ángel De Brito se refirió a una polémica interna de LAM: "Quiere tu lugar, ojo..."

El conductor se metió de lleno en un tema lleno de incertidumbre y que está directamente vinculado a Yanina Latorre.

Ángel De Brito sorprendió con sus palabras vinculadas al futuro de LAM.

Ángel De Brito sorprendió con sus palabras vinculadas al futuro de LAM.

Captura América TV
MasterChef Celebrity ﻿se quedó sin una de sus figuras de forma sorpresiva.
Te puede interesar:

Telefe despidió a una participante de MasterChef Celebrity antes del estreno: qué pasó y quién la reemplazará

A través de sus historias de Instagram, De Brito contestó varias preguntas de sus seguidores y dos de ellas llamaron la atención, ya que hicieron referencia a su futuro como conductor de LAM. En un primer lugar, hizo mención a un supuesto plan de Yanina Latorre para quedarse con su posición: "Nadie necesita el lugar de otro. Cada uno construye el propio".

Luego le consultaron por esto mismo pero con Pepe Ochoa como protagonista, ante lo que señaló: "Es súper talentoso. Y de las personas más trabajadoras que conozco. Por eso les pasó el trapo a todos en tres años". Con estas palabras, aseguró que se siente tranquilo con la presencia de ambos en América TV e incluso evidenció su orgullo por el crecimiento de ambos.

Ángel De Brito historias Yanina Latorre Pepe Ochoa
Ángel De Brito se metió de lleno en la polémica de LAM.

Ángel De Brito se metió de lleno en la polémica de LAM.

De esta manera, De Brito cortó los rumores de raíz y terminó con el misterio alrededor de su futuro en LAM, el cual había generado muchas dudas tras su extensa ausencia por vacaciones. Ahora solo resta esperar para ver cómo sigue el programa, el cual seguramente tendrá un reemplazo en la conducción cuando el periodista decida dar un paso al costado.

Yanina Latorre se desploma en el rating y su futuro depende de Ángel De Brito

El programa de Yanina Latorre, SQP (Sálvese Quién Pueda), había arrancado con una muy buena performance numérica, ayudado por los escándalos mediáticos del momento que generaban gran interés en el público, que quería escuchar la opinión de la conductora sobre lo que estaba sucediendo. Sin embargo, celos y un cambio de enfoque provocaron que el ciclo se desplomara.

Ángel de Brito Yanina Latorre
El programa de Yanina Latorre no levanta en el rating.

El programa de Yanina Latorre no levanta en el rating.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ángel De Brito sorprendió al exponer a Gimena Accardi.
play

Ángel De Brito expuso a Gimena Accardi: "Es alguien bien conocido y casado"

Polémica en el bar ﻿vuelve a la televisión con un panel totalmente renovado.

Insólito: Polémica en el bar cambia de canal en la previa a su estreno

Ángel de Brito se enteró de la renuncia de una integrante de Bondi Live.

Inesperada renuncia en Bondi Live, en medio de las vacaciones de Ángel de Brito

El programa de Latorre no levanta en el rating.

Yanina Latorre se desploma en el rating y su futuro depende de Ángel De Brito

Gustavo Cordera, excantante de Bersuit Vergarabat.

Gustavo Cordera reveló la verdadera historia de Sr. Cobranza y su pelea con Las Manos de Filippi

La KONGA

La K'onga calienta motores para Vélez: "El cuarteto ya es internacional"

últimas noticias

Video: cacerolazos en varios puntos de la Ciudad durante la cadena nacional de Javier Milei

Video: cacerolazos en varios puntos de la Ciudad durante la cadena nacional de Javier Milei

Hace 38 minutos
Presupuesto 2026: los principales anuncios de Javier Milei en cadena nacional.

Presupuesto 2026: los principales anuncios de Milei en cadena nacional

Hace 50 minutos
En la previa de la marcha federal, el Gobierno anunció un aumento para universidades y salud en el Presupuesto 2026.

En la previa de la marcha federal, Milei anunció un aumento para universidades y salud en el Presupuesto 2026

Hace 1 hora
Presupuesto 2026: el Gobierno anunció un aumento en las partidas de jubilaciones y pensiones por discapacidad.

El Gobierno anunció un aumento en las partidas de jubilaciones y pensiones por discapacidad

Hace 1 hora
La Policía de Córdoba intervino por el hecho.

Tragedia en Córdoba: un alumno realizaba actividad física, se descompensó y murió

Hace 1 hora