Ángel De Brito se refirió a una polémica interna de LAM: "Quiere tu lugar, ojo..." El conductor se metió de lleno en un tema lleno de incertidumbre y que está directamente vinculado a Yanina Latorre.







Ángel De Brito sorprendió con sus palabras vinculadas al futuro de LAM. Captura América TV

El conductor Ángel De Brito se metió de lleno en una polémica interna del programa LAM y reveló qué opina sobre las actitudes de Yanina Latorre y Pepe Ochoa en las últimas semanas, las cuales fueron mal vistas por la audiencia en redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, De Brito contestó varias preguntas de sus seguidores y dos de ellas llamaron la atención, ya que hicieron referencia a su futuro como conductor de LAM. En un primer lugar, hizo mención a un supuesto plan de Yanina Latorre para quedarse con su posición: "Nadie necesita el lugar de otro. Cada uno construye el propio".

Luego le consultaron por esto mismo pero con Pepe Ochoa como protagonista, ante lo que señaló: "Es súper talentoso. Y de las personas más trabajadoras que conozco. Por eso les pasó el trapo a todos en tres años". Con estas palabras, aseguró que se siente tranquilo con la presencia de ambos en América TV e incluso evidenció su orgullo por el crecimiento de ambos.

Ángel De Brito historias Yanina Latorre Pepe Ochoa Ángel De Brito se metió de lleno en la polémica de LAM. Capturas Instagram

De esta manera, De Brito cortó los rumores de raíz y terminó con el misterio alrededor de su futuro en LAM, el cual había generado muchas dudas tras su extensa ausencia por vacaciones. Ahora solo resta esperar para ver cómo sigue el programa, el cual seguramente tendrá un reemplazo en la conducción cuando el periodista decida dar un paso al costado.