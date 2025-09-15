Franco Mastantuono fue nominado a un premio que ganó Lionel Messi: es el único argentino candidato El futbolista de Real Madrid fue seleccionado como uno de los aspirantes a un galardón que el astro rosarino recibió cuando jugaba en Barcelona. Por







El futbolista Franco Mastantuono, quien se desempeña en Real Madrid, es el único argentino nominado al premio Golden Boy 2025, que reconoce al mejor jugador Sub 21 del mundo. Se trata del mismo galardón que ganó el astro Lionel Messi en 2005.

El diario italiano Tuttosport eligió a Mastantuono como uno de los 100 futbolistas candidatos a ganar el Golden Boy 2025 y se espera que el ganador se dé a conocer. El delantero de Barcelona Lamine Yamal, considerado como uno de los mejores jugadores del mundo, ganó el premio en 2024.

El mediocampista fue presentado en Real Madrid el 14 de agosto y generó mucha expectativa por el alto nivel que había mostrado en River, donde había debutado en enero de 2024 a los 16 años y se transformó en el tercer jugador más joven en tener su presentación en el Millonario.

Lionel Messi Golden Boy 2005 Lionel Messi con el premio Golden Boy 2005. Redes sociales

En tanto, el 4 de septiembre debutó como titular en el triunfo 3-0 de la Selección argentina sobre Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas y luego fue suplente en la derrota 1-0 con Ecuador, en un partido en el que portó el dorsal 10 por la ausencia de Messi.

Además de Mastantuono, también fueron nominados otros jugadores destacados como Arda Güler, Endrick y Dean Huijsen (Real Madrid), Desiré Doué, Senny Mayulu y Warren Zaire-Emery (Paris Saint Germain) y Josch Acheampong, Mathis Amougou, Dario Essugo, Tyirique George y Marc Guiu (Chelsea). Messi se había quedado con el premio en 2005 y luego, en 2007, también lo recibió Sergio "Kun" Aguero cuando se desempeñaba en Atlético de Madrid.