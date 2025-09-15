IR A
Lamine Yamal compartió una foto íntima junto a Nicki Nicole: "Solo Dios puede..."

El futbolista español mostró una nueva imagen de su vida privada con la cantante rosarina y sorprendió con una frase llamativa.

Lamine Yamal sorprendió con su fotografía íntima junto a Nicki Nicole.

A través de su cuenta personal de Instagram, el futbolista de FC Barcelona compartió un carrete de fotografías aleatorias y en la decimosegunda apareció la cantante rosarina. En la misma, el deportista de 18 años apareció sin ropa en la parte superior de su cuerpo, mientras que ella estuvo detrás de él y realizó un gesto llamativo.

Por otro lado, él escribió "Solo Dios puede" y esto fue vinculado a las críticas que le tocó recibir en el último tiempo por su constante exposición, aunque también estuvo directamente en contacto con el tema que eligió para musicalizar el posteo: Only God Can Judge Me de 2Pac junto a Rappin' 4-Tay. Todo esto confirmó que Yamal está muy al tanto de todo lo que se dice sobre su vida privada.

Lamine Yamal se mostró junto a Nicki Nicole, su flamante pareja.

En poco más de 4 horas, esta publicación recibió 2.4 millones de me gustas y más de 19 mil comentarios, entre los que se destacaron justamente los de simpatizantes de Barcelona con preocupación por la exposición. En este sentido, hay uno que se destacó por encima del resto y es el que expresó: "Concéntrate en el fútbol, la ropa elegante y una chica nueva cada semana no te hace un buen jugador".

Nicki Nicole confirmó su romance con Lamine Yamal: "Estoy muy enamorada"

La cantante rosarina Nicki Nicole confirmó su romance con el futbolista español Lamine Yamal y tiró por la borda todos los rumores vinculados a una supuesta separación luego de apenas dos semanas de relación, la cual incluso fue sospechada de tener un tercero en discordia.

Nicki Nicole terminó con el misterio alrededor de su romance con Lamine Yamal.

