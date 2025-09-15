Nuevo aumento sorpresivo de combustibles: acumula 5% en un mes y medio Los incrementos dejaron de ser comunicados luego de que el Gobierno derogara la obligación a las empresas de informar sobre las subas. Por







La molestia de los conductores por un nuevo aumento de combustibles. C5N

Los conductores de vehículos se encontraron este lunes con la desagradable sorpresa de un nuevo aumento en combustibles, que no fue comunicado, ya que el Gobierno derogó la obligación para las empresas de informar sobre los incrementos. En los últimos 45 días, la suba acumulada es de alrededor del 5%.

C5N se apostó en la estación de servicio YPF de las avenidas Córdoba y Dorrego, en el límite entre los barrios porteños de Chacarita, Colegiales y Palermo, donde los automovilistas compartieron su desagrado ante la noticia, no sin cierta resignación ante la permanente andanada de aumentos de precios.

El aumento del dólar impactó de lleno en el precio de los combustibles, pero desde junio las petroleras dejaron de informar las subas de manera oficial. También quedó fuera de servicio la aplicación Precios en Surtidor, que publicaba los valores de más de 5.000 estaciones de servicio en todo el país.

Estos aumentos van impactando en la demanda. "El enfriamiento es particularmente visible en la movilidad. En rutas y ciudades, la circulación de vehículos se ha reducido en comparación con meses anteriores. Los camiones de transporte de mercadería viajan con menor frecuencia y algunos autos particulares restringen sus desplazamientos, lo que incide directamente en la demanda de combustibles y, por ende, en las ventas de estaciones de diferentes regiones del país", refirió el portal especializado Surtidores.