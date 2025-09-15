15 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Nuevo aumento sorpresivo de combustibles: acumula 5% en un mes y medio

Los incrementos dejaron de ser comunicados luego de que el Gobierno derogara la obligación a las empresas de informar sobre las subas.

Por

La molestia de los conductores por un nuevo aumento de combustibles.

C5N

Los conductores de vehículos se encontraron este lunes con la desagradable sorpresa de un nuevo aumento en combustibles, que no fue comunicado, ya que el Gobierno derogó la obligación para las empresas de informar sobre los incrementos. En los últimos 45 días, la suba acumulada es de alrededor del 5%.

La actividad metalúrgica cayó un 6,1% interanual en agosto.
Te puede interesar:

La actividad metalúrgica cayó un 6,1% interanual en agosto y se derrumbó el uso de la capacidad instalada

C5N se apostó en la estación de servicio YPF de las avenidas Córdoba y Dorrego, en el límite entre los barrios porteños de Chacarita, Colegiales y Palermo, donde los automovilistas compartieron su desagrado ante la noticia, no sin cierta resignación ante la permanente andanada de aumentos de precios.

El aumento del dólar impactó de lleno en el precio de los combustibles, pero desde junio las petroleras dejaron de informar las subas de manera oficial. También quedó fuera de servicio la aplicación Precios en Surtidor, que publicaba los valores de más de 5.000 estaciones de servicio en todo el país.

Estos aumentos van impactando en la demanda. "El enfriamiento es particularmente visible en la movilidad. En rutas y ciudades, la circulación de vehículos se ha reducido en comparación con meses anteriores. Los camiones de transporte de mercadería viajan con menor frecuencia y algunos autos particulares restringen sus desplazamientos, lo que incide directamente en la demanda de combustibles y, por ende, en las ventas de estaciones de diferentes regiones del país", refirió el portal especializado Surtidores.

La última información al respecto había sido en realidad la comunicación de un nuevo esquema de actualización de impuestos para combustibles líquidos y al dióxido de carbono que comenzó a regir a partir de septiembre mediante el Decreto 617/2025 publicado en el Boletín Oficial el 29 de agosto.

Noticias relacionadas

En agosto, la Canasta de Crianza de un bebé superó los $432 mil y la de un niño los $542 mil

En agosto, la Canasta de Crianza de un bebé superó los $432 mil y la de un niño los $542 mil

El dólar oficial se mueve cerca del techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar volvió a subir en la previa del anuncio del Presupuesto

Conocé cuáles son las fechas importantes del Monotributo y por qué hay que estar atentos

Por qué el lunes 22 es fundamental para los monotributistas de ARCA en septiembre 2025

 La medida se basa en “razones de buena administración tributaria” y tiene como objetivo optimizar la relación entre el fisco y los contribuyentes, mejorando la eficiencia sin afectar el control impositivo.

De qué forma podés ahorrar hasta $15.000 semanales en la compra de supemercado

La Asignación por Matrimonio se paga por única vez y solo a uno de los cónyuges.

ANSES entrega $102.329 a parejas en octubre 2025: quiénes pueden acceder

Anses difundió cuáles son los nuevos montos de las SUAF para octubre. 

Una por una, así quedaron los montos de las Asignaciones Familiares de ANSES con aumento para octubre 2025

Rating Cero

Las maldiciones, una miniserie argentina que ya se encuentra disponible en Netflix.
play

De qué se trata Las Maldiciones, el trhiller político argentino con una trama al norte de nuestro país

Los rumores habían comenzado luego de la aparición de Lali en un local de moda.

Fin de los rumores: qué dijo Pedro Rosemblat sobre los comentarios de casamiento con Lali Espósito

CA7RIEL & Paco Amoroso representarán a Argentina en el videojuego de EA Sports.

CA7RIEL & Paco Amoroso estarán en el nuevo videojuego de fútbol de EA Sports: cuál será su rol

La Voz Argentina﻿ perdió a uno de sus jurados a poco tiempo para la final.

Inesperada baja de un jurado en La Voz Argentina: deberá ser reemplazado por tiempo indefinido

La Voz Argentina se quedó con un día menos de aire.

La Voz Argentina tendrá un día menos al aire: por qué Telefe optó por sacarle horas de televisión

De qué se trata este increíble documental de Netflix.
play

Está en Netflix y es un documental sobre la historia real de un ladrón que robó 19 bancos

últimas noticias

Donald Trump anunció que Estados Unidos atacó a una embarcación venezolana y mató a tres narcoterroristas

Tensión en el Caribe: Donald Trump anunció que Estados Unidos atacó a una embarcación venezolana y mató a tres "narcoterroristas"

Hace 4 minutos
Detuvieron en Brasil a un sospechoso por la muerte del turista argentino Alejandro Ainsworth

Detuvieron en Brasil a un sospechoso por la muerte del turista argentino Alejandro Ainsworth

Hace 6 minutos
Cómo evitar accidentes domésticos con este consejo.

El lugar donde nunca tenés que enchufar la licuadora para evitar un incendio

Hace 33 minutos
play
Las maldiciones, una miniserie argentina que ya se encuentra disponible en Netflix.

De qué se trata Las Maldiciones, el trhiller político argentino con una trama al norte de nuestro país

Hace 34 minutos
Los rumores habían comenzado luego de la aparición de Lali en un local de moda.

Fin de los rumores: qué dijo Pedro Rosemblat sobre los comentarios de casamiento con Lali Espósito

Hace 34 minutos