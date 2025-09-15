Detuvieron en Brasil a un sospechoso por la muerte del turista argentino Alejandro Ainsworth

15 de septiembre de 2025 Inicio
Vítor dos Santos Oliveira fue arrestado en São Paulo acusado de haber drogado y robado al argentino, hallado muerto en Río de Janeiro.

La Policía de Río de Janeiro detuvo este lunes a Vítor dos Santos Oliveira, señalado como sospechoso de la muerte del argentino Alejandro Mario Ainsworth, de 54 años, cuyo cuerpo fue hallado la semana pasada en la Zona Oeste de la ciudad. El arresto se concretó en São Paulo con apoyo de las fuerzas locales.

De acuerdo con la investigación, Oliveira fue identificado mediante imágenes de cámaras de seguridad y por transacciones financieras realizadas con las tarjetas de la víctima después de su fallecimiento.

Ainsworth, gerente administrativo de una cadena de laboratorios en Argentina, estaba de vacaciones en Río. Había desaparecido tras salir de su hotel en Copacabana el domingo 8 de septiembre por la noche.

Las cámaras lo registraron ingresando al ascensor de su alojamiento a las 23:44 y, horas más tarde, saliendo de una discoteca en compañía de Oliveira. Ese mismo 8 de septiembre, a las 9:45 de la mañana, el sospechoso fue visto en una estación de servicio utilizando una de las tarjetas del turista.

El cuerpo de Ainsworth fue hallado el jueves 12 y reconocido por su familia. Según la División de Homicidios de la capital, no presentaba signos de violencia y se investiga la hipótesis del llamado “Buenas noches, Cenicienta”, en la que se utilizan drogas mezcladas con alcohol para someter a la víctima.

Tras la desaparición, se detectaron movimientos irregulares en las cuentas bancarias de Ainsworth, con retiros de dinero, cambios de contraseñas y solicitudes de préstamos. Una de las extracciones ascendió a 3.500 dólares y se registró un crédito por 4 millones de pesos, aunque la familia logró frenar nuevas operaciones. La policía brasileña continúa recolectando imágenes y pruebas para esclarecer las circunstancias de la muerte.

