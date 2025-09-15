Ricardo Quintela apuntó contra Javier Milei por los fondos de las provincias: "La Rioja no pide limosna, exige lo que le pertenece" El gobernador de La Rioja reclamó al gobierno nacional más de u$s1000 millones que el gobierno nacional retiene. Por







El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a reclamarle al gobierno de Javier Milei los fondos que corresponden a la provincia y que, según denunció, le están siendo retenidos de manera injustificada.

“Milei volvió a demostrar su desprecio por el federalismo. Le niega a La Rioja más de 1000 millones de dólares que nos corresponden por derecho. Cero pesos para nuestra provincia. Cero”, afirmó el mandatario riojano.

En su mensaje, Quintela señaló que los recursos retenidos no son cifras abstractas, sino partidas que impactan directamente en la vida de los ciudadanos: “Eso que para el Gobierno nacional son sólo cifras, para nuestro pueblo son insumos en los hospitales, mantenimiento en las escuelas, obras y respuestas concretas para la gente. Retener esos fondos es usar la necesidad de los riojanos como un arma política”.

El gobernador fue contundente al advertir que La Rioja no pedirá limosna, sino que exigirá los recursos que le corresponden: “Que quede claro: La Rioja no pide limosna, exige lo que le pertenece. Y no vamos a callarnos frente a esta crueldad ni a este disciplinamiento vergonzoso. Cada peso que Milei retiene es un ataque directo a nuestra provincia. Y nosotros no vamos a claudicar. La Rioja se planta, resiste y lucha”.

El reclamo de Quintela se enmarca en un contexto de creciente tensión entre las provincias y el gobierno central por la distribución de recursos federales, un conflicto que promete mantenerse en la agenda política en las próximas semanas.

image En su publicación, Quíntela compartió un gráfico que muestra como fue la distribución de los ATN durante el mes de agosto. Según el mismo, el reparto alcanzó 107.500 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera: Neuquén: 15.000 millones

Salta: 13.000 millones

Tucumán: 12.000 millones

Buenos Aires: 10.000 millones

Santa Fe: 9.000 millones

Santa Cruz: 8.000 millones

Chubut: 7.000 millones

Catamarca: 7.000 millones

Entre Ríos: 6.000 millones

Río Negro: 5.000 millones

San Juan: 4.000 millones

Misiones: 3.000 millones

Mendoza: 3.000 millones

Corrientes: 3.000 millones

Chaco: 2.500 millones

Caba: 0

Córdoba: 0

Formosa: 0

Jujuy; 0

La Pampa: 0

La Rioja: 0

San Luis: 0

Santiago del Estero: 0

Tierra del Fuego; 0 ATN