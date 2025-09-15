Fin de los rumores: qué dijo Pedro Rosemblat sobre los comentarios de casamiento con Lali Espósito

Los rumores habían comenzado luego de la aparición de Lali en un local de moda.

Pedro Rosemblat decidió hablar públicamente sobre las versiones que circulaban en torno a un supuesto casamiento con Lali Espósito. El conductor y referente de Gelatina fue claro al desmentir la noticia, aunque dejó abierta la posibilidad de que en algún momento la pareja sí pueda dar ese paso.

Gustavo Cordera reveló la verdadera historia de Sr. Cobranza y su pelea con Las Manos de Filippi

Los rumores habían comenzado luego de la aparición de Lali en un local de moda, donde buscaba un vestido para su show en Vélez. Ese episodio fue interpretado en redes sociales como una señal de boda inminente, lo que alimentó la expectativa de sus seguidores. Pese a eso, tanto la cantante como su pareja coincidieron en que no existe ningún plan concreto en ese sentido.

Con su habitual estilo irónico, Rosemblat relativizó el tema y señaló que, en la vida, cualquier cosa puede suceder. De esta forma acompañó las palabras de la artista, quien también aclaró que no está entre sus prioridades organizar una ceremonia.

En una entrevista con Desayuno americano, Pedro Rosemblat contó que la versión de casamiento no surgió de ellos, sino de una interpretación errónea en redes sociales. Explicó que Lali había ido a un diseñador únicamente para elegir un vestuario de escenario y que, a partir de un simple tuit, se generó un rumor que se transformó en expectativa.

Al ser consultado sobre si ve el matrimonio como una posibilidad futura, respondió que lo considera algo lejano, pero no imposible. “Milei es presidente. Puede pasar cualquier cosa en esta vida”, ironizó, dejando en claro que, aunque no está en sus planes inmediatos, tampoco descarta la opción.

Lali Espósito La cantante se volvió viral por su comentario en La Voz Argentina. Redes Sociales

Por otra parte, Lali también habló del tema durante una entrevista con LAM. Fiel a su estilo directo, fue contundente al decir que no tiene intención de casarse y calificó la idea como “un gasto innecesario de dinero”. Aclaró que disfruta de asistir a bodas ajenas y que se alegra por quienes deciden hacerlo, pero que ella prefiere seguir viviendo su relación de manera natural, sin pasar por el altar.

La cantante agregó que nunca se cierra a ninguna posibilidad, pero insistió en que, al menos por ahora, no siente ese deseo. Tanto ella como Pedro Rosemblat remarcaron que atraviesan un gran momento juntos y que no necesitan formalizar la relación para sentirse plenos.