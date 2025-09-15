15 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Línea Roca: reanudaron el servicio completo del ramal Bosques vía Quilmes tras las obras

Trenes Argentinos anunció la normalización de la circulación y marcó que "la interrupción parcial del servicio fue necesaria para ejecutar tareas prioritarias y garantizar mayores niveles de seguridad operacional".

Por
El servicio fue normalizado.
El servicio fue normalizado.Trenes Argentinos

Trenes Argentinos anunció que el servicio del ramal Bosques vía Quilmes de la línea Roca fue restablecido, luego de que se realizaran trabajos de renovación de vías en el marco de la Emergencia Ferroviaria. La circulación se había interrumpido a mediados de julio.

La estación Uruguay de la Línea B cierra por tres meses y se suma a Carlos Gardel, que ya estaba sin funcionamiento.
Te puede interesar:

Cierra la estación Uruguay de la Línea B por tres meses

En un comunicado, Trenes Argentinos confirmó la normalización del servicio y detalló las obras que se llevaron adelante: "La intervención comprendió la elevación de 700 metros de terraplén y la renovación integral de 2.400 metros de vías en la estación Sourigues. La interrupción parcial del servicio fue necesaria para ejecutar tareas prioritarias y garantizar mayores niveles de seguridad operacional".

"Las tareas formaron parte de una obra de mayor envergadura, llevada adelante por el Gobierno Nacional, y enmarcada en la Emergencia Ferroviaria, que contempla la renovación integral de 13,5 kilómetros de vía, enlaces y aparatos de vía entre Avellaneda y City Bell, en La Plata, incluyendo el tramo comprendido entre Berazategui y Bosques", agregaron en esta línea.

Trenes Argentinos
El servicio fue normalizado.

El servicio fue normalizado.

En tanto, por otro lado, el miércoles la Secretaría de Transporte prorrogó por un año la concesión del transporte de carga en la línea Roca. Lo hizo por medio de resolución 55/2025 publicada en Boletín Oficial donde establece la extensión del mismo hasta septiembre de 2026 con el fin de garantizar la continuidad del servicio y el normal funcionamiento del esquema logístico.

En este sentido, se considera que “a los fines de garantizar la continuidad de la prestación del servicio ferroviario de cargas en la Línea General Roca, hasta tanto se lleve adelante el nuevo esquema contractual relativo a la línea en cuestión, corresponde disponer la extensión del plazo de continuidad del Contrato de Concesión”.

Accidente en las vías del tren Roca: un micro fue embestido por una formación del ramal Ezeiza

Un micro que circulaba por la calle Pravaz en Ezeiza intentó cruzar las vías a pesar de la señal de alerta y fue embestido por una formación del tren Roca. Por ese motivo, el servicio estuvo limitado entre Plaza Constitución y la estación de Monte Grande.

El vehículo involucrado es un micro de Tienda León que decidió avanzar igual, a pesar de todas las advertencias alrededor de las 6 de mañana. El hecho obligó a que la circulación normal se demore y afecte al traslado de miles de usuarios en hora pico.

Hubo al menos 12 heridos, pero ninguno de gravedad, por el momento, y el funcionamiento fue limitado durante las primeras horas del jueves.

En la imagen se puede ver como el micro está entero en la parte de adelante, pero fue embestido por la parte de atrás. Lo que indica que, logró pasar casi hasta el final y la cola del vehículo quedó atrapada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Atención usuarios del subte B: el lunes cierra la estación Uruguay por obras de renovación integral

Atención usuarios del subte B: el lunes cierra la estación Uruguay por obras de renovación integral

Obras en el Tren Mitre: qué ramales se suspenden y cómo afectarán a los pasajeros

Obras en el Tren Mitre: qué ramales se suspenden y cómo afectarán a los pasajeros

Otras 15 líneas de colectivo ya tienen nuevas alternativas de pago a la SUBE en el AMBA.

Otras 15 líneas de colectivo ya tienen nuevas alternativas de pago a la SUBE en el AMBA: cuáles son

El transporte público de pasajeros será gratuito en la provincia de Buenos Aires en los domingos de elecciones.

Elecciones en Buenos Aires: hay peajes liberados y el transporte público es gratuito para ir a votar

La línea 122 está de paro.

Se levantó el paro de colectivos que afectaba al AMBA

Detuvieron en Brasil a un sospechoso por la muerte del turista argentino Alejandro Ainsworth

Detuvieron en Brasil a un sospechoso por la muerte del turista argentino Alejandro Ainsworth

Rating Cero

Las maldiciones, una miniserie argentina que ya se encuentra disponible en Netflix.
play

De qué se trata Las Maldiciones, el trhiller político argentino con una trama al norte de nuestro país

Los rumores habían comenzado luego de la aparición de Lali en un local de moda.

Fin de los rumores: qué dijo Pedro Rosemblat sobre los comentarios de casamiento con Lali Espósito

CA7RIEL & Paco Amoroso representarán a Argentina en el videojuego de EA Sports.

CA7RIEL & Paco Amoroso estarán en el nuevo videojuego de fútbol de EA Sports: cuál será su rol

La Voz Argentina﻿ perdió a uno de sus jurados a poco tiempo para la final.

Inesperada baja de un jurado en La Voz Argentina: deberá ser reemplazado por tiempo indefinido

La Voz Argentina se quedó con un día menos de aire.

La Voz Argentina tendrá un día menos al aire: por qué Telefe optó por sacarle horas de televisión

De qué se trata este increíble documental de Netflix.
play

Está en Netflix y es un documental sobre la historia real de un ladrón que robó 19 bancos

últimas noticias

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Maduro cruzó a Donald Trump tras el ataque a una embarcación venezolana: "Es una agresión diplomática"

Hace 13 minutos
Donald Trump anunció que Estados Unidos atacó a una embarcación venezolana y mató a tres narcoterroristas

Tensión en el Caribe: Donald Trump anunció que Estados Unidos atacó a una embarcación venezolana y mató a tres "narcoterroristas"

Hace 16 minutos
Detuvieron en Brasil a un sospechoso por la muerte del turista argentino Alejandro Ainsworth

Detuvieron en Brasil a un sospechoso por la muerte del turista argentino Alejandro Ainsworth

Hace 18 minutos
Cómo evitar accidentes domésticos con este consejo.

El lugar donde nunca tenés que enchufar la licuadora para evitar un incendio

Hace 45 minutos
play
Las maldiciones, una miniserie argentina que ya se encuentra disponible en Netflix.

De qué se trata Las Maldiciones, el trhiller político argentino con una trama al norte de nuestro país

Hace 46 minutos