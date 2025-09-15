Línea Roca: reanudaron el servicio completo del ramal Bosques vía Quilmes tras las obras

Trenes Argentinos anunció la normalización de la circulación y marcó que "la interrupción parcial del servicio fue necesaria para ejecutar tareas prioritarias y garantizar mayores niveles de seguridad operacional".

Trenes Argentinos anunció que el servicio del ramal Bosques vía Quilmes de la línea Roca fue restablecido , luego de que se realizaran trabajos de renovación de vías en el marco de la Emergencia Ferroviaria. La circulación se había interrumpido a mediados de julio.

En un comunicado, Trenes Argentinos confirmó la normalización del servicio y detalló las obras que se llevaron adelante: "La intervención comprendió la elevación de 700 metros de terraplén y la renovación integral de 2.400 metros de vías en la estación Sourigues. La interrupción parcial del servicio fue necesaria para ejecutar tareas prioritarias y garantizar mayores niveles de seguridad operacional".

"Las tareas formaron parte de una obra de mayor envergadura, llevada adelante por el Gobierno Nacional, y enmarcada en la Emergencia Ferroviaria, que contempla la renovación integral de 13,5 kilómetros de vía, enlaces y aparatos de vía entre Avellaneda y City Bell , en La Plata, incluyendo el tramo comprendido entre Berazategui y Bosques", agregaron en esta línea.

En tanto, por otro lado, el miércoles l a Secretaría de Transporte prorrogó por un año la concesión del transporte de carga en la línea Roca. Lo hizo por medio de resolución 55/2025 publicada en Boletín Oficial donde establece la extensión del mismo hasta septiembre de 2026 con el fin de garantizar la continuidad del servicio y el normal funcionamiento del esquema logístico.

En este sentido, se considera que “a los fines de garantizar la continuidad de la prestación del servicio ferroviario de cargas en la Línea General Roca, hasta tanto se lleve adelante el nuevo esquema contractual relativo a la línea en cuestión, corresponde disponer la extensión del plazo de continuidad del Contrato de Concesión”.

Accidente en las vías del tren Roca: un micro fue embestido por una formación del ramal Ezeiza

Un micro que circulaba por la calle Pravaz en Ezeiza intentó cruzar las vías a pesar de la señal de alerta y fue embestido por una formación del tren Roca. Por ese motivo, el servicio estuvo limitado entre Plaza Constitución y la estación de Monte Grande.

El vehículo involucrado es un micro de Tienda León que decidió avanzar igual, a pesar de todas las advertencias alrededor de las 6 de mañana. El hecho obligó a que la circulación normal se demore y afecte al traslado de miles de usuarios en hora pico.

Hubo al menos 12 heridos, pero ninguno de gravedad, por el momento, y el funcionamiento fue limitado durante las primeras horas del jueves.

En la imagen se puede ver como el micro está entero en la parte de adelante, pero fue embestido por la parte de atrás. Lo que indica que, logró pasar casi hasta el final y la cola del vehículo quedó atrapada.